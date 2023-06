A verdade sobre o vídeo que mostra motorista de aplicativo sendo agredido por mãe que queria que bebê viajasse sozinho

Mais um vídeo envolvendo motoristas de aplicativos se tornou viral nas redes sociais essa semana e as imagens geraram revolta.

A gravação que foi compartilhada no Twitter, mostra como uma mãe pede para que um motorista leve seu bebê de apenas sete meses sozinho para a casa do pai, pois ela estava atrasada para o trabalho e não poderia acompanhar.

Ela alega que a criança é calma, mas o motorista diz que não levará um menor desacompanhado. Após cancelar a corrida, a mulher entra no carro novamente e dá uma bofetada no rosto do rapaz.

O fato que se tornou notícia em diversas portais e gerou muitas reações indignadas nas redes sociais, não passa de uma encenação de um TikToker que cria cenas polêmicas com o perfil @uberdolucas.

“Simulação de Histórias reais do dia a dia de um motorista, com um toque de humor”, é a definição do seu perfil nas redes sociais.

Confira o vídeo a seguir:

🚨VEJA: Mãe se revolta com motorista de aplicativo que recusou a levar um bebê de 7 meses para a casa do pai sem a presença dela. pic.twitter.com/xCZ9btGoon — CHOQUEI (@choquei) May 3, 2023

Em compensação, uma história real e fofa também se tornou viral recentemente no Twitter. Trata-se de uma jovem que conseguiu viajar em um carro de aplicativo muito especial.

Ela mostrou com uma foto o fiel companheiro de uma motorista, um cachorro chamado Benyi. De acordo com a passageira, a condutora envia uma mensagem avisando que viaja com seu animal de estimação.

“Ontem pedi um Uber e a motorista era uma mulher e veio esse copiloto lindo, o nome dele é Benyi, ele é o responsável pela segurança. Ela manda uma mensagem antes de dizer que só tem espaço para três e que perguntar se não se importam que o amigo venha com ela, eu morri”.

Ayer pedí un Uber y la conductora era mujer y venía este precioso de copiloto, se llama Benyi, es el encargado de seguridad 🥹😍 Ella manda un mensajito antes diciendo que solo hay cupo para tres y que si no incomoda que su amigo venga con ella, me moriiiii 🥹💕 pic.twitter.com/OjBg68pXTo — María Alejandra (@AlejaLoC) April 19, 2023

