Vídeo: Idosa declarada ‘morta’ desperta inusitadamente durante seu velório; “Ela está respirando”

O que para os filhos de Bella Montoya, uma idosa de 76 anos, do Equador, era um momento de tristeza, isso após ela ser declarada morta, se tornou algo inusitado depois que a mulher “despertou” durante seu velório.

De acordo com informações compartilhadas, em entrevista, Gilberto Balberán Montoya, filho da idosa, relatou que a mãe padecia de problemas de hipertensão e por isso precisaram encaminhá-la para um hospital local.

E foi justamente em uma situação recente que, após alguns exames, um dos médicos do hospital Martín Icaza a declarou como morta.

A surpresa durante o velório

Após os respectivos trâmites e liberação do corpo, a idosa foi levada para casa em um caixão, local em que seria velada, e foi durante a troca de roupa que familiares perceberam que Bella ainda tinha movimentos e alguns afirmavam que “estava respirando”.

Diante da situação e sem o serviço de ambulância disponível, os familiares da idosa a levaram novamente ao hospital, espaço em que permanece internada sob observação.

“O médico que me disse ao meio-dia que minha mãe estava morta não estava no local. Outro quem me atendeu, lhe colocaram oxigênio, a entubaram e levaram para uma sala onde está em observação”, contou o filho da mulher.

Por fim, a família de Montoya assegurou que irá processar o centro médico por negligência.

Síndrome de Lázaro

Embora não haja informações seguras de que o caso da equatoriana seja este, também conhecida como autorresuscitação, a Síndrome de Lázaro ocorre quando basicamente uma pessoa declarada morta depois de um tempo volta a ter circulação e sinais vitais, podendo em algumas situações despertar e ter outras reações.

