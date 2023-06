Jovem se desespera ao receber parte do presente de Dia dos Namorados da companheira

Um jovem de 18 anos viu seu presente de Dia dos Namorados ser “completamente destruído”. Em uma publicação de desabafo feita por ele no Reddit, os detalhes do ocorrido foram explicados.

Sem se identificar, o jovem conta que decidiu montar um presente especial para sua amada. Para isso, ele pensou em vários detalhes querendo garantir a satisfação da amada ao abrir a surpresa.

“Comprei um colar ponto de luz de coração feito em prata e o embalei em uma caixinha vermelha com várias mensagens de amor e uma declaração. Bombons, balas e trufas que pretendia colocar dentro de outra caixinha vermelha, em formato de coração”.

“Na segunda caixa, ia colocar diversas balas Fini e chocolates para preencher o espaço. Para completar, comprei uma pelúcia do Stitch porque minha namorada adora esse desenho, e ia grudar a caixinha de coração nele como se ele estivesse segurando o presente para entregar a ela durante nosso encontro”.

Tudo deu errado!

Segundo o rapaz, tudo saiu do controle quando ele recebeu o bichinho de pelúcia, comprado pela internet, e notou que era completamente diferente do esperado.

“Veio totalmente diferente do que eu pedi, um boneco esquisito, feito e nada a ver com o Stitch! Estou sem chão, meu presente ia ficar perfeito e agora não sei o que fazer para substituir a pelúcia. Nem sei se vou ter tempo de comprar outra coisa”.

Ele recebeu algo diferente do que esperava. (Reprodução / Reddit)

“Vou pedir o dinheiro de volta, estou extremamente mal e triste porque descobri que deu errado somente a 1 hora da manhã. Estou desanimado”, finaliza o jovem.

Os usuários do Reddit prontamente responderam com ideias para ajudar o jovem apaixonado.

“Amigão, você tem uma oportunidade de ouro nas mãos. Na internet você encontra 77 mil Stitchs iguais aos da Disney, o seu é único! Brinque com a situação e ganhe pontos ao seu favor para tornar o momento especial”, comentou uma pessoa.

“Isso aconteceu comigo ano passado! Eu comprei uma pelúcia ‘oficial’ para meu namorado e quando chegou não tinha nada a ver com a original! Fiquei desesperada, mas meu namorado amou e dorme com ela até hoje. Fica tranquilo, ela vai gostar do presente e ainda vai achar engraçado”, finalizou outra.

Leia também: Noiva desabafa após a prima aparecer com um bebê em seu casamento