Homem desperta a ira dos cunhados por seu presente de Dia dos Namorados

Um homem pode ter arrumado problemas com a família de sua namorada depois que um presente de dia dos namorados equivocado acabou causando uma situação complicada com os cunhados da mulher. Segundo ele, que contou sua história no Reddit, os cunhados ficaram incomodados com seu presente.

Sem se identificar, o homem conta que tem um emprego bem remunerado que exige uma certa disponibilidade para viagens inesperadas. Apesar de constantemente ficar irritado com a situação, ele e a companheira acharam uma forma de lidar com isso.

Como sabe da paixão da namorada por flores, ele sempre tenta enviar flores de presente a ela quando precisa viajar de forma inesperada ou em datas especiais para o casal.

“No início do nosso relacionamento eu precisei me ausentar sem aviso prévio e mandei a ela 3 dúzias de rosas para compensar, ela adorou e como piada disse que eu estabeleci um padrão e que sempre deveria enviar 3 dúzias de rosas a ela. Desde então, nestes 3 anos de relacionamento, sempre envio as rosas e isso já se tornou nossa tradição”.

“Perto do dia dos namorados minha companheira recebeu uma notícia ruim sobre a saúde de um familiar e precisou viajar para sua cidade natal, e eu não consegui acompanhá-la. Suas duas irmãs e os maridos também foram com ela. Com o dia dos namorados eu decidi enviar a essa um presente”.

Ele foi criticado!

Seguindo com seu relato, o homem conta que encomendou as 3 dúzias de rosas, uma caixa de bombons e um bichinho de pelúcia para presentear a amada, mas recebeu um alerta da transportadora informando que os presentes não chegariam a tempo.

“Eu fiquei magoado e corri atrás de uma floricultura local, no entanto a transportadora também conseguiu entregar e ela acabou com 6 dúzias de rosas, 2 caixas de bombons e 2 bichinhos de pelúcia. Ela brincou que agora eu elevei o padrão e se solidarizou com a situação”, conta.

“No dia seguinte eu soube que os meus cunhados ficaram irritados por um deles comprou um buquê de tulipas quase mortas para a esposa e o outro não comprou nada. Minha companheira compartilhou suas rosas com as irmãs, mas não foi a mesma coisa. Meus sogros me ligaram e disseram que eu deveria me desculpar com meus cunhados e disseram entender que eu posso fazer estes gestos românticos já que tenho condições, o que não é o caso deles”.

“Como seremos todos uma única família, eles acham que seria o melhor. Eu não pensei que eles fossem do tipo de pessoa que não dão importância para essas datas, mas eu posso estar errado em achar que todos são como eu nestas ocasiões”, finalizou o homem.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado em presentear a amada.

“Você definitivamente não está errado! Não é culpa sua que os maridos das irmãs de sua namorada são sem noção”, comentou uma pessoa.

“Você não os fez parecerem pessoas ruins, eles são pessoas ruins”, finalizou outra.