Funcionária descobre que colega de trabalho ganha mais do que ela e decide tomar uma atitude

Uma trabalhadora chamada Crystal se tornou viral no TikTok ao compartilhar a história que viveu em seu trabalho nos Estados Unidos.

De acordo com o portal Mega Notícias, ela descobriu uma diferença de salário que a levou a tomar uma atitude com seus superiores.

Em um vídeo, ela explicou que descobriu essa tudo depois que Dylan, seu colega que tem a mesma carga horária e função, confessou que teve uma reunião com sua chefe e que não estava nada feliz.

“O motivo da raiva de Dylan foi porque eles (a supervisora e os restantes chefes) queriam que fizéssemos tarefas adicionais, sem nos pagar a mais “, disse a mulher na rede social.

Foi assim que Dylan revelou que, além disso, ele ganhava dois dólares a mais do que ela desde que entrou na empresa.

“Crystal (...) Vou confessar uma coisa para você: ganho dois dólares a mais que você por hora. Quando me contrataram, a empresa me pediu para não te contar “, admitiu o colega.

Na época, a supervisora pediu total discrição no que era discutido entre ambas as partes e não queria que Crystal descobrisse.

“A chefe informou a ele: ‘Dylan, o que é dito no meu escritório, fica no meu escritório ‘”, disse a funcionária no TikTok.

Em questão de horas, Crystal teve uma reunião e expresso como se sentia ao saber o que estava acontecendo.

“Estou na empresa há mais tempo que ele. Comecei na empresa um ano e meio antes de Dylan. Trabalhei muito nos últimos anos “, disse ela no registro, explicando os motivos que a levaram a falar coma supervisora.

Ela exigiu que o salário dela fosse aumentado e ainda argumentou que era merecedora disso sem dúvida.

“Trabalho aqui há muito tempo, sou fiel à empresa. Só faltei duas vezes e porque estava doente de Covid. Não quero que leve essa reclamação para o lado pessoal”, disse.

Embora a resposta da outra parte não tenha sido imediata, acabou sendo positiva diante do pedido de Crystal e ela recebeu um aumento de dois dólares.

A decisão não a deixou tão contente, já que tudo só aconteceu depois que ela descobriu a diferença do salário e não por uma atitude justa dos seus chefes.

