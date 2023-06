Funcionária de supermercado critica clientes desagradáveis e revela os principais ‘hábitos irritantes’

Um relato surpreendente de uma jovem funcionária de supermercado, Anya Ellis, está circulando nas redes sociais novamente, encantando e divertindo os internautas. Anya, uma estudante universitária de 23 anos, trabalha como caixa na Tesco, na Europa, e compartilhou suas experiências diárias no TikTok, como detalhado pelo site The Mirror.

Em um vídeo cativante, Anya revelou que os clientes podem ser divididos em quatro grupos distintos. Ela destacou que muitas vezes os compradores criam uma conversa fiada apenas para dizer que “só vieram para uma coisa”. Esses comentários repetitivos e tediosos deixam os funcionários cansados e irritados.

No entanto, os comentários irritantes não param por aí. Anya também mencionou que alguns clientes tentam se aproveitar da situação nas caixas registradoras ao notar que os itens não estão sendo escaneados corretamente. Eles soltam frases como “Não está digitalizando? Deve ser grátis”, na esperança de receber produtos de graça. Uma situação que, embora engraçada, pode ser um pouco frustrante para os trabalhadores.

Infelizmente, nem todos os clientes entram na loja com bom humor, e Anya precisa lidar com eles, independentemente do seu estado de espírito. Como acontece em muitos grandes varejistas, a Tesco agora cobra pelas sacolas plásticas, o que tem gerado insatisfação em alguns clientes.

No entanto, mesmo diante dessas situações desagradáveis, a história ganha um tom mais caloroso quando Anya menciona os encontros com clientes idosos, geralmente senhoras. Segundo ela, esses momentos fazem toda a diferença em seu dia. Ao entrar na loja, essas pessoas se aproximam dela e conversam, criando um vínculo especial. Essas interações mais amigáveis e sinceras fazem com que os momentos difíceis sejam rapidamente esquecidos e lembram a Anya a importância do trabalho que realiza.

A história de Anya Ellis tocou o coração de muitos internautas, que compartilharam o vídeo e expressaram sua gratidão por funcionários de supermercados em todo o mundo. Através dessa história, somos lembrados da importância de tratar os outros com respeito e gentileza, especialmente aqueles que trabalham duro para atender às nossas necessidades diárias.

Com informações do site The Mirror