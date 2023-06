Noiva desabafa após a prima aparecer com um bebê em seu casamento

Uma noiva ficou completamente revoltada depois de descobrir que uma criança foi permitida em seu casamento. Segundo desabafo, feito por ela no Reddit, crianças não eram permitidas durante a celebração e a festa de seu casamento.

Conforme a noiva conta, ela descobriu apenas do dia do casamento que a mãe e a prima agiram por suas costas para que o bebê fosse a festa.

“Nós deixamos claro no convite que era um casamento sem crianças. Ainda assim, minha prima trouxe seu bebê para o meu casamento. Ela disse que o bebê não ocupa espaço e não consome nada do que é servido, e por tanto, não nos traria gastos. Como ela não pode se virar sozinha, foi ‘obrigada’ a trazer o filho”.

“Acontece que minha mãe sabia disso o tempo todo e não me falou nada. Ela disse que acreditou que eu preferiria a presença da minha prima com o bebê do que sua ausência no meu casamento. Eu só descobriria isso durante a cerimônia”.

Ela engoliu a raiva

Seguindo com seu relato, a noiva disse que a coisa que mais a irrita em um casamento é quando bebês ou crianças fazem barulho a ponto de interromper ou atrapalhar a celebração.

“Por sorte, tudo correu bem e não tive interrupções. Então apenas por esse motivo eu vou deixar as coisas como estão”.

“Mas acredite, se o bebê tivesse chorado durante a cerimônia ou nos momentos importantes como a primeira dança e os discursos, eu definitivamente iria falar algo. E não, eu não preferia os dois aqui”.

Para os usuários do Reddit, o grande problema foi o fato da mãe da noiva saber de suas vontades e não as respeitar.

“Sua mãe sabia então acredito que sua prima provavelmente pediu a permissão dela e ela disse que ficaria tudo bem. Então sua raiva está sendo direcionada para a pessoa errada”, comentou uma pessoa.

“Só consigo pensar em como outras pessoas que não levaram seus filhos lidaram com essa situação. Sua mãe agiu errado com você e com essas pessoas”, finalizou outra.