Jovem se revolta com o noivo após dividir tarefas domésticas: ‘Queria que ele fizesse mais’

Uma jovem de 23 anos está passando por um pequeno abalo em seu relacionamento. Em um desabafo feito no Reddit, ela conta que vem tendo problemas com o noivo, de 22 anos, por causa da divisão das tarefas domésticas.

Segundo ela, que permaneceu anônima, o casal decidiu dividir as contas da casa, com o homem se responsabilizando pela maioria dos pagamentos.

O homem, que trabalha em uma empresa familiar, ocupa um bom cargo e não precisa se preocupar em pagar algumas contas básicas como o seguro de seu carro, seguro médico e até mesmo a conta do próprio celular, já que tudo é custeado pela empresa.

“Ele também paga sempre que saímos e as compras do supermercado, o que eu sou grata. Fora isso, muitas coisas da nossa casa fui eu quem trouxe da minha casa anterior, e todas foram compradas com meu dinheiro”.

“Acontece que ele parece uma criança em casa. Não coloca a louça na máquina de lavar, nunca limpou nada e nem dobra uma peça de roupa. Não me importo de fazer a maior parte do serviço de casa, mas estou irritada por ele não fazer o mínimo”.

“Se ele fez a cama ou lavou a louça 2 vezes, foi muito”, desabafa.

Ela não consegue mais aguentar

Seguindo com seu relato, a jovem, conta que está ficando cansada do comportamento do noivo, e não sabe mais o que fazer para que ele faça o mínimo para cuidar de si e da casa.

“Eu estou errada em pedir a ele para cuidar melhor de si mesmo e da casa? Eu já tentei falar com ele algumas vezes, mas não adianta”.

“Fora isso, ele é um parceiro maravilhoso. É companheiro, amoroso, não se importa em fazer outras coisas como cozinhar e me apoiar quando não estou bem. O que posso fazer”?

Para os usuários do Reddit, ela deve ser franca com ele e tentar encontrar uma saída.

“Tente conversar com ele sobre isso. Tenho certeza que se você não conversar e explicar, ele não vai mudar”, comentou uma pessoa.

“Considere a possibilidade de contratar alguém para ajudar na limpeza e manutenção da casa. Isso pode ajudar e aliviar a situação”, comentou outra.