Casal entra em uma grande discussão por causa de um gato

Um homem decidiu buscar apoio no Reddit depois de entrar em uma discussão com sua companheira. Segundo ele, desde o início do relacionamento ela sabia que ele não gosta de gatos e que não a ajudaria a cuidar do animal.

Contando sua história, o homem relata que nunca foi fã de gatos, enquanto sua namorada ama, sendo tutora de um gato desde a época em que estudava no colegial.

“Não preciso dizer que ela trouxe seu gato quando nós decidimos morar juntos. Porém, deixei claro que não ia alimentar, dar água ou limpar a areia e qualquer outra coisa relacionada com o gato. Até recentemente, isso não foi um problema para nós”.

“As coisas iam bem e tranquilas até que descobrimos que minha namorada está grávida. Então as coisas começaram a dar errado”, revela o homem.

Ainda assim ele se recusa a ajudar

Segundo o homem, o obstetra que está acompanhando a gestação informou a mulher de que limpar ou mexer com areia de gato durante a gravidez é algo perigoso.

“Eu então a lembrei do nosso acordo, o gato é dela e é responsabilidade dela. Na mesma hora ela disse que eu estou exagerando e que deveria ajudar a limpar a sujeira do gato já que ela está grávida”.

“Eu acho que é errado e injusto ela me pedir isso já que o gato não é meu, é dela. Se ela precisa de alguém para cuidar do gato e limpar a areia que chame sua mãe, irmã ou coloque o gato em um lar temporário”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, o homem tem sorte do gato e da namorada ainda estarem na casa.

“Você não só está sendo errado como está colocando sua namorada e seu filho em risco”, comentou uma pessoa.

“Acordos anteriores são bem menores diante de problemas de saúde que envolvem sua namorada e seu filho. Se você se importa com eles, então cuide do gato durante a gravidez e até a sua companheira se recuperar do parto”, finalizou outra.