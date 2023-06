Sogra sai de casamento em busca de comida para crianças e culpa os noivos

Uma noiva usou o Reddit para revelar como o fato de sua sogra ignorar a vontade do casal durante o casamento acabou prejudicando sua festa.

Segundo ela, o casamento foi planejado para não receber crianças durante a recepção uma vez que foi realizado em um local pequeno e voltado apenas para adultos. No entanto, sua sogra insistiu que as duas filhas pequenas da meia-irmã de seu marido deveriam ser a exceção, e acabou convidando as crianças sem a permissão dos noivos.

“Nós queríamos apenas manter a paz e não nos opusemos para não causar uma cena. Apesar de pagar um valor alto por convidado, nós também não ligamos em preparar um jantar específico para cada criança. Já que a filha da tia do meu noivo é exigente com comida, cabe a mãe dela se planejar”.

“Pensei que não é todo dia que temos um casamento, então não tem problema em uma mãe levar a comida de sua filha de 6 anos. Mas não foi isso que aconteceu”.

A sogra decidiu intervir

Seguindo com seu relato, a noiva conta que durante a recepção ela se surpreendeu ao ver que a mãe das crianças não levou uma comida especial para as filhas mesmo sabendo de seu paladar exigente.

“Minha sogra saiu no meio da recepção para buscar comida para essa criança! Como sempre, ela se justificou dizendo que está fazendo seu máximo para todos ficarem bem, então se ela está bem com isso, ok por mim”.

“Continuei me divertindo e, quando meu cunhado, irmão do meu marido e padrinho, decidiu fazer seu discurso, eu apenas aproveitei”.

Leia também: Mulher é criticada por não convidar uma amiga do marido para uma viagem entre amigas

“Acontece que minha sogra não chegou a tempo e quando descobriu sobre o discurso ela ficou completamente magoada e nos culpou por ter perdido essa parte da recepção! Ela passou semanas nos ignorando por uma situação criada por ela”, finalizou a noiva.

Para os usuários do Reddit, a sogra apenas arcou com as consequências de sua escolha.

“O problema era da sua sogra e foi causado por ela, não é culpa de vocês. Ela tentou agir como se fosse a dona do casamento”, comentou uma pessoa.

“Ainda bem que não foi minha sogra! Se fosse eu a faria se sentir muito mal por causa disso”, finalizou outra.