Pai decide colocar a filha de castigo após ‘pregar uma peça’ no irmão

Um pai decidiu buscar no Reddit uma segunda opinião sobre a punição que aplicou em sua filha. Segundo ele, a menina mereceu ser castigada depois que uma pegadinha, feita com o irmão, passou dos limites.

Segundo o homem, seus filhos, os dois de 19 anos, têm mania de competirem fazendo pequenas pegadinhas um com o outro, o que ele explica que até recentemente não tinha sido algo grave.

“Outro dia meu filho apareceu com seu cabelo completamente roxo, e eu fiquei horrorizado. Quando perguntei a ele o que aconteceu ele disse que foi a irmã que pintou seu cabelo em uma das pegadinhas”.

“Na mesma hora eu pedi a minha filha para explicar e ela disse que era apenas uma pegadinha inofensiva e que era um spray temporário, que sairia no banho, e não uma tintura permanente. Isso não me acalmou em nada porque meu filho precisou ir pra escola com o cabelo roxo”.

Ele decidiu castigar a filha

Seguindo com seu relato, o homem conta que decidiu punir a filha na mesma hora, para evitar que comportamentos como esse acontecessem novamente.

“Eu exigi a chave do carro dela e ela se recusou, dizendo que não era justo ficar sem o carro quando o irmão nunca foi punido por suas pegadinhas. Eu disse que o irmão dela nunca fez nada daquele tipo para ser punido”.

“Ela me chamou de idiota, deu as chaves do carro e foi para a escola, desde que chegou minha filha não fala comigo e minha esposa diz que eu exagerei. Meu filho, por outro lado, disse que nem mesmo se importou com o spray de cabelo e que eu não precisava ter castigado a irmã dele”.

Leia também: Mãe proíbe o filho de ir a sua viagem de formatura como forma de punição

“Não acho que agi errado, eu apenas peguei as chaves do carro dela e não a expulsei de casa”, finaliza o homem.

No entanto, para os usuários do Reddit, ele exagerou.

“Era apenas spray de cabelo temporário!”, comentou uma pessoa.

“Era literalmente temporário e seu filho nem ligou. Devolva as chaves do carro dela”, finalizou outra.