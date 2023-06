O homem que ganhou a loteria 14 vezes explica o truco para conseguir isso

As probabilidades de ganhar na loteria hoje em dia são muito escassas. Uma estatística muito citada é que “é mais provável que você seja atingido por um raio e morra do que escolher o bilhete premiado”. No entanto, um economista encontrou um truque e já ganhou 14 vezes em loterias de todo o mundo.

Ele é um economista romeno chamado Stefan Mandel que, com a ajuda de investidores e um sindicato - chamado Fundo Internacional de Loteria ou ILF, já colocou as mãos em uma fortuna em dinheiro em apostas feitas em todo o mundo.

Agora, em uma entrevista disponível no YouTube, Mandel explicou como fez isso: “Na teoria, qualquer um pode comprar todas as combinações possíveis. Qualquer garoto ou garota do ensino médio pode calcular essas combinações. Ninguém jamais desenvolveu um sistema para cobrir tamanha quantidade de bilhetes de jogo. Nós fomos os únicos e isso foi tudo”.

No final, Mandel fixou-se em uma loteria da Virgínia, onde as regras para escolher seis números entre 1 e 44 significavam que só tinham uma chance em 7.059.052 - o que para ele, aparentemente era algo bom.

Algo que também lhes pareceu positivo é que Virginia permitia que os particulares comprassem bilhetes e os imprimissem em casa, o que tornava o processo menos complicado e desconfortável, pois só precisavam de 30 computadores.

Foi em fevereiro de 1992 que o seu sindicato ganhou um prêmio de 27 milhões de dólares e, como todos os bilhetes possíveis foram comprados, eles ganharam 900.000 dólares em prêmios adicionais para os bilhetes que ficaram em segundo, terceiro, quarto e assim por diante.

Tamanho sucesso nas loterias levou 14 agências internacionais a investigaram o sortudo e sua organização, incluindo a CIA e o FBI, mas tanto o homem quanto a organização foram inocentados de qualquer crime.

De acordo com o The Hustle, Mandel passa seus dias em uma casa de praia em uma remota ilha da costa australiana.