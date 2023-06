Mulher se depara com flores incomuns crescendo em jardim e fica chocada com descoberta ao se aproximar (Reprodução/Lisa Lombardi)

Lisa Lombardi recebeu uma grande surpresa enquanto passava o fim de semana em uma casa ao longo da costa do Condado de SOnoma, na Califórnia. A mulher resolveu alugar uma casa para passar o feriado do Memorial Day juntamente com sua família, mas acabou estranhando um evento inusitado no jardim do local. Relato com base em informações do portal The Dodo.

Enquanto aproveitavam toda beleza natural presente no local, a família não imaginava uma pequena mudança na harmonia das flores do jardim. Eles voltavam de uma caminhada pela vizinhança quando notaram um aspecto diferente no meio do ambiente floral.

Assim que algumas flores incomuns brotaram de repente, a mulher achou estranho. A silhueta formou-se no que parecia ser um conjunto de chifre. De fato, se tratava de um conjunto de chifres.

Flores vivas ou joguinhos implementados?

O formato inusitado no meio das flores se tratava de um par de chifres de um cervo. O animal estava passeando pelo local enquanto a família o assistia. Claramente, quando notou a presença do grupo de pessoas pelo jardim, o bichinho resolveu interagir de um modo bem inusitado.

“Ficamos parados na entrada de nossa casa, olhando para nossa casa, onde estava esse cervo”, disse Lombardi ao The Dodo, explicando que o animal resolveu jogar um jogo com eles. “Ele então se abaixou e permaneceu imóvel, com os chifres espetados acima das flores. Depois de alguns momentos, levantou a cabeça para [espiar] para nós, então se abaixou assim. Nós/Ele fizemos isso várias vezes.”

Ao entrarem para casa, o animal trotou para o outro quintal buscando mais flores para se esconder. Aparentemente, o cervo achou divertido brincar com a percepção da família. Para o final de semana no grupo, foi uma descoberta fofa, inusitada e divertida.