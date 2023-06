Em um programa recente do reality show britânico ‘Open House: The Great Sex’, transmitido no Channel 4, Kirsty levou seu marido, Tom, para descobrir se ele também se interessava por homens, segundo informações do Daily Star. Contudo, ela acabou descobrindo uma parte de si mesma.

Mulher permite que marido se relacione sexualmente com outro homem para explorar sua sexualidade (Reprodução/Channel 4)

“Foi há um bom tempo que percebi que era bi-curioso e não queria contar a Kirsty no início, porque era uma coisa assustadora essencialmente assumir sua esposa”, contou Tom, que está casado há oito anos com a parceira.

Ao conhecer a Dra. Lori Beth, uma especialista em sexo e relacionamento, Tom admitiu seu interesse por parceiros do mesmo sexo. Embora tivesse receio de como sua parceira reagiria, a mulher se mostrou super receptiva: “Fiquei muito orgulhoso porque quero que ele saiba quem ele é”, contou. “Fiquei extasiada por ser a pessoa a quem ele contou e poder estar lá para ele.”

Contato inicial e realização da ‘fantasia’

Durante a primeira noite, Tom se viu com um grupo de homens e o casal participou de um coquetel. Ao conhecer um dos integrantes chamado Tim, falou sobre suas impressões: “Minha cabeça está indo a mil por hora agora com possibilidades - o que pode acontecer, o que pode acontecer, o que não vai acontecer.”

Estava nítido que Tom sentia forte atração sexual por Tim e acabou se entregando aos seus desejos. Pela primeira vez, o homem passou a noite com uma pessoa do mesmo sexo.

“Definitivamente há mais do que apenas uma conexão física com Tim, estou começando a me sentir no mesmo nível mental”, disse. “Acabamos de nos dar bem como uma casa em chamas.”

Embora tenha sido a primeira vez de Tom com um homem, Tim contou ter se surpreendido com ele: “Pelo que eu vi dele, eu não teria pensado que esta era a primeira vez que ele flertava com um cara.

“Fiquei surpreso, tipo ‘ufa, me dê umas dicas!’”, contou.

Kirsty é pega de surpresa ao descobrir sobre si mesma

Embora o objetivo tenha sido levar o marido para redescobrir sua sexualidade como homem bissexual, Kirsty também foi pega de surpresa. Mãe em tempo integral, ela viu a chance de experimentar algo que não tivesse vivenciado com outro homem.

Durante o reality, Kirsty conheceu outra mulher e percebeu que também desejava explorar sua relação com uma pessoa do mesmo sexo. Durante o programa, contou sobre seu desejo: “Ficar com uma garota me excita porque é como obter um novo sabor de sorvete”, disse.

Ao ser convidada para uma festa íntima das garotas pela primeira vez, Kirsty ganhou a chance de redescobrir sua sexualidade, como ocorreu com o marido.

“Estou super animada! Presumo que seja um jogo sexual”, disse ela. “No momento, sou uma mulher virgem [com pessoas do mesmo sexo], então não sei qual será o resultado.”