Mulher é elogiada após dizer a gestante para se sentar no chão ao invés de ceder seu lugar

Uma mulher revelou que se negou a ceder sua cadeira a uma gestante enquanto estavam em formatura de adolescentes na escola. De acordo com ela, suas razões para estar sentada eram mais plausíveis. Após relatar o ocorrido no Reddit, a mulher recebeu diversas mensagens de apoio dos internautas.

“Meus sobrinhos se formaram no ensino médio esta manhã e eu queria me sentar na frente, então acampei um pouco na frente da entrada. Levei minha cadeira de acampamento dobrável e meus fones de ouvido para ouvir meu programa”, iniciou o relato, por meio do usuário u/Constant_Tune4461.

“Cerca de 40 minutos antes de a escola nos deixar entrar, uma mulher grávida se aproximou de mim porque alguém a deixou entrar na fila (presumo que seja o parceiro). Ela me perguntou em cinco minutos (educadamente admito) se poderia ficar com minha cadeira, pois teria problemas para ficar de pé o tempo todo”, continuou.

Sugestão dada

Embora a gestante tenha sido educada, a mulher se negou a ceder seu lugar e explicou que tinha problema nos joelhos. Este foi o motivo de ter levado sua cadeira de acampamento para não ter de aguardar a abertura do portão de pé.

“Ela me perguntou novamente em dois minutos e a resposta foi a mesma. Ela, no entanto, ficou um pouco brava comigo e disse que ia lutar o tempo todo e pediu ao parceiro que me dissesse. Ele mesmo me perguntou (educadamente) e eu novamente respondi que desculpe, mas preciso mais e sugeri que ela pudesse esperar no carro deles ou apenas sentar no chão. Nesse ponto, o marido me chamou diretamente de idiota, mas me deixou em paz”, finalizou o texto.

Defesa na web

Após explicar o ocorrido no Reddit, diversos internautas apoiaram a autora do relato.

“Você se recusou a ceder a cadeira que trouxe porque precisava dela devido às suas próprias condições de saúde. Sinto muito pela mulher, mas ela e seu parceiro deveriam ter trazido suas próprias cadeiras e não presumido que tinham direito às suas”, observou um internauta, com 17 mil votos em seu comentário.

“Se você está grávida e vai esperar mais de meia hora, venha preparado e não espere que estranhos com possíveis problemas próprios desistam de seu lugar”, comentou outro usuário da rede social.