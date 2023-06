Milagroso: Crianças desaparecidas há 40 dias na selva da Colômbia são encontradas vivas após acidente aéreo

Quatro crianças que haviam se perdido na selva do sul da Colômbia no dia 1º de maio, após o acidente do avião em que viajavam junto com três adultos, foram encontradas com vida.

O feliz achado foi graças ao trabalho de militares e indígenas - conhecedores da área - que participaram na incessante busca.

"Uma alegria para todo o país! Os 4 crianças que estavam perdidas há 40 dias na selva colombiana foram encontradas vivas", confirmou a notícia o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, através de sua conta do Twitter, segundo informa BioBío Chile.

Os protagonistas deste milagre de sobrevivência são Lesly Mukutuy, de 13 anos; Soleiny Mukutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mukutuy, de 4 anos, e o bebê de um ano Cristin Neruman Ranoque.

Os meninos, irmãos entre si, foram encontrados em um ponto remoto entre os departamentos de Caquetá e Guaviare.

Avião que caiu com a crianças na selva colombiana (Reprodução/Twitter)

Informações preliminares indicam que no geral as crianças estão com boa saúde, apesar de estarem desnutridas e esquálidas, uma situação natural após a experiência vivida, e com muitas picadas de insetos.

Os meninos viajavam num avião Cesna 206 operado pela companhia Avianline Charter's, juntamente com sua mãe, outro adulto e o piloto da aeronave, quando se acidentaram no passado 1 de Maio.

Os três adultos faleceram devido ao acidente e seus corpos foram encontrados vários dias depois. Os quatro crianças conseguiram sobreviver.