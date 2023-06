Homem exige que namorada corte o cabelo para facilitar trabalho e esta foi a atitude tomada por ela

Uma mulher usou a internet para desabafar sobre um pedido inusitado de seu namorado. De acordo com ela, ele gostaria de ver seu cabelo cortado, pois facilitaria seu trabalho dentro de casa. Após o pedido, ela tomou sua decisão sobre o que faria.

“Eu tenho cabelos muito compridos que vão até as costas. São cerca de 60 centímetros de cabelo. Sempre foi um grande motivo de orgulho para mim, porque gasto uma boa quantia de dinheiro mantendo e cuidando do meu cabelo”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/Glad_Cause9006.

“Meu namorado sempre me pressionava para que eu cortasse, mas recentemente tem sido ainda mais insistente. Ele cuida de toda a limpeza mais difícil de nossa casa, já que eu realmente não consigo lidar com poeira. (Ele varre, limpa e aspira; eu cuido da cozinha e da limpeza que não me faz interagir com a poeira, como pratos, roupas e algumas latas de lixo). Mas por causa disso, ele reclama muito que tem que gastar muito tempo limpando meu cabelo caindo”, continuou.

Decisão tomada

Segundo a autora do relato, seu namorado faz a limpeza demorar muito mais que o necessário. Ela ainda contou sobre seu namorado apontar sua responsabilidade com os fios.

“Ele diz que, embora seja o responsável pela limpeza, eu deveria ser responsável pelo meu cabelo e, se cair tanto, deveria pensar em cortá-lo. Mas ele não quer que eu diminua uns 2 ou 5 centímetros, ele quer que eu corte METADE dele, então ficaria logo atrás dos meus ombros. Não estou disposta, mas ele insiste que eu deveria”, desabafou.

A mulher resolveu que não cortaria seu cabelo, já que não estava dentro de seus planos e sua vontade.

“Minhas sobrinhas também começaram recentemente a aprender a trançar o cabelo, e tem sido uma ligação muito divertida com elas. Eu acho que arrumar meu cabelo é realmente apenas uma parte das tarefas domésticas (junto com a queda de cabelo dele também!). Não vejo necessidade de cortá-lo”, finalizou.