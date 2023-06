Criança não quis ceder assento no ônibus e atitude gerou reações nas redes sociais

Uma foto se tornou viral nas redes sociais recentemente e dividiu opiniões. Muitos se imaginaram na situação ou contaram o que aconteceu quando passaram por algo parecido.

Um perfil de entretenimento do Twitter postou a situação para incentivar os seguidores a dar um posicionamento.

“Ir trabalhar em pé porque a madame quer ocupar dois bancos.

Ainda pedi licença, ela teve a audácia de falar não.

A mãe fingindo que nem viu.

Se não paga condução não tem que ocupar nem um banco, quem dirá dois.

Qual é sua opinião?”, questionou o @estouonpraffc.

“Uma vez aconteceu comigo... Eu ia sentar do lado da garotinha e ela disse não, eu sentei do outro lado e abri minha sacolinha de lanche do Mac, ela só ficou olhando querendo pedir. Poderia ter até dado uma batatinha se não tivesse sido mal educada”, contou uma usuária.

“Quando eu era criança ia sentada do lado da minha mãe, mesmo sem pagar passagem. O ônibus começava a encher e ela mandava eu ir em pé pra deixar o pessoal que tava saindo cansado do trabalho ir pra casa sentado. Quando alguém ficava com pena por eu ser obrigada a ceder o lugar. Minha mãe dizia “ela tá nova ainda. Tá com as pernas boas. Ela segura aqui. Ja vai treinando pra quando for a vez dela”. E mesmo depois que comecei a pagar passagem, minha mãe ainda me fazia levantar pro povo trabalhador sentar. Só sentava no colo se a viagem fosse muito longa”, relembrou outra.

“Muitas das vezes a criança tem autismo, e é quase impossível a mãe conseguir controlar a criança, isso acontece muito nos ônibus, e o passageiro com o mínimo de inteligência deveria saber que isso acontece e procurar entender antes de vir militar na Internet!”, ponderou outro.

É importante recordar que pessoas com Transtorno do Espectro Autista têm direito aos assentos preferenciais no transporte público.

Triste é a mãe na frente, e a criança sozinha nas costas da mãe.

Eu já surtaria pela irresponsabilidade, iria em pé de boa

