Um novo vídeo flagrou um salto mortal, e voador, de uma onça para capturar uma presa nadadora maior do que ela no Pantanal.

O momento foi compartilhado no Tiktok pelo canal especializado @pantanaloficial.

“A Rainha do Pantanal em Atividade 🇧🇷 #pantanal #pantanaloficial #onçapintada #onça #jaguar”, escreveu.

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Vídeo flagra salto mortal de onça para capturar presa nadadora maior do que ela no Pantanal

No registro, é possível ver o animal aparecendo do nada e dando um verdadeiro salto mortal, em um momento drámatico.

A postagem se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados. Confira registro impressionante:

Em outro registro impressionante, uma sequência também flagrou o momento em que urubus disputam espaço com onça-pintada em busca de se alimentarem de um jacaré.

Compartilhado no Tiktok, o primeiro registro já conta com mais de 170 mil reproduções. O segundo com pouco mais de 40 mil.

“Urubus disputam espaço com Onça-Pintada em busca de se alimentarem de um Jacaré 🐊 #pantanal #pantanaloficial”, comentou.

Na sequência, é possível ver que o maior felino do Pantanal disputa espaço com o grupo voador.

Apesar disso, o animal parece não se intimidar com a situação e sigue se aproximando, e chega a movimentar a presa.

Ainda de acordo com as informações, a situação foi captada na mesma região. Confira vídeo:

