Mulher é criticada por não convidar uma amiga do marido para uma viagem entre amigas

Uma mulher decidiu buscar apoio no Reddit depois de passar por uma situação inusitada com seu marido. Segundo relato, o homem insistiu que ela e uma amiga levassem a esposa de um amigo dele para uma viagem de garotas.

Em sua história, a mulher conta que tem uma amizade de anos com sua melhor amiga, sendo que as duas se conheceram ainda na infância. Com isso, Ela decidiu viajar com a melhor amiga para ajudá-la a se acalmar durante um processo de divórcio desgastante.

“Eu conversei com meu marido e expliquei a situação da minha amiga, ele ficou feliz por eu estar ao lado dela neste momento difícil e me deu todo o apoio. Acontece que ele acabou contando sobre a viagem para um amigo do trabalho, que eu nunca nem vi, e cerca de dois dias depois veio me pedir para incluir a esposa desse cara na viagem”.

“Eu me recusei na mesma hora e fiquei confusa com a situação. Expliquei novamente que é uma viagem entre eu e minha amiga para ajudá-la a superar o divórcio”.

Ele insistiu!

Seguindo com sua história, a mulher explica que mesmo após entrar em detalhes com o marido ele continuou dizendo que “significaria muito” para a esposa de seu amigo se ela fosse na viagem.

“Eu disse novamente que não principalmente porque minha amiga também não se sentiu confortável em viajar com uma pessoa que ela nem conhece. Então deixei claro que não convidaremos uma desconhecida para a nossa viagem”.

“Ele então me chamou de idiota e disse que eu devo reconsiderar isso. Disse que talvez, se eu conhecer e me der bem com essa mulher, eu possa convidá-la para uma próxima viagem, mas ele simplesmente contou para o amigo e veio dizer que o cara e a esposa ficaram magoados com a resposta. Eu agi errado?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit. ela agiu corretamente.

“Você não errou e seu marido e os amigos é que estão forçando um limite importante: a viagem é para apoiar uma pessoa que está em um momento difícil, não por pura diversão”, comentou uma pessoa.

“Essa viagem é para ajudar sua amiga, não para entretenimento puro e fazer novas amizades”, finalizou outra.