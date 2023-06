Imagens fortes: testemunha filma russo sendo atacado e morto por tubarão

Um turista testemunhou o momento em que um tubarão atacou um turista da Rússia em uma praia do Mar Vermelho, no Egito, nesta quinta-feira e gravou um vídeo mostrando o terrível momento.

O ataque ocorreu perto do resort Hurghada e foi confirmado pelo Consulado Geral da Rússia e pelas autoridades egípcias.

Nas imagens é possível ver o cidadão russo na praia, com água na altura do peito, tentando nadar para fugir e o tubarão o cercando e finalmente atacando, até que ele desaparece nas águas.

Veja o vídeo (atenção, as imagens são fortes)

Um salva-vidas do hotel deu alarme e algumas pessoas correram para tentar ajudá-lo, mas não conseguiram chegar a tempo de impedir que fosse estraçalhado pelo animal.

Nas redes sociais, o Ministério do Meio Ambiente do Egito disse que o ataque foi feito por um tubarão-tigre e que o animal foi capturado depois, mas não deram mais detalhes sobre o caso. Autoridades locais proibiram a prática de natação, mergulho ou qualquer esporte aquático em todas as praias próximas ao local.

A notícia chamou atenção da mídia no mundo todo porque ataques de tubarão não são comuns nas regiões costeiras do Mar Vermelho, mas nos últimos anos têm se repetido cada vez com mais freqüência, atrapalhando o turismo das regiões costeiras,

NO ano passado, a mesma região no Egito teve dois ataques de tubarão, ambos fatais, de um turista austríaco de 68 anos, que teve o braço arrancado enquanto nadava, e de um turista romeno.

Em 2018 um tubarão matou um turista tcheco também na praia do mar Vermelho e em 2015 um turista alemão morreu enquanto nadava nas praias próximas ao resort Sharm el-Sheikh.