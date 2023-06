Uma história surpreendente voltou a viralizar nas redes sociais, envolvendo uma ex-funcionária da famosa rede de joias. Em uma postagem no TikTok, Ellie Burnett, ex-empregada do varejo, decidiu revelar alguns dos acontecimentos estranhos que ocorriam quando os clientes experimentavam anéis na loja.

Ellie compartilhou os segredos por trás da cadeia de joias, incluindo as rigorosas regras de estilo que ela era obrigada a seguir e o comportamento peculiar de alguns clientes que colocavam os anéis na boca. Essa revelação chamou a atenção dos usuários, fazendo com que a história se tornasse viral mais uma vez.

Conforme detalhado pelo site The Sun, era comum que muitas pessoas comprassem anéis de noivado na ewsw. Durante o processo de compra, em algumas situações, os clientes acabavam ficando com o anel preso no dedo. Ellie compartilhou uma técnica simples para solucionar esse problema: “O que você precisa fazer é usar um pouco de água fria ou sabão”.

Ex-trabalhadora de loja famosa implora aos clientes que ‘deixem de lado’ um popular ‘comportamento repulsivo’

No entanto, nem todos aguardavam pacientemente pela água. Ellie revelou: “Algumas pessoas literalmente colocavam o anel na boca e chupavam”. Essa atitude peculiar deixava a ex-funcionária surpresa e desconfortável.

A história da ex-trabalhadora rapidamente se espalhou, despertando a indignação dos internautas. Ellie também compartilhou um incidente em que supostamente foi repreendida por ir trabalhar sem usar maquiagem. Ela recebeu comentários de outras ex-funcionárias, algumas delas relatando que tinham sorte de trabalhar em lojas onde não era exigido o uso de maquiagem.

Ellie respondeu às críticas, afirmando que acredita que a exigência de maquiagem era específica de seu gerente, e que outras colegas de trabalho não seguiam essa norma.

Essa história viral serve como um lembrete de que as experiências no ambiente de trabalho podem ser cheias de situações peculiares e desafiadoras. A coragem de Ellie ao compartilhar essas experiências gerou discussões sobre as práticas no varejo e a importância de respeitar os limites pessoais dos funcionários.

