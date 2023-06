Esposa é julgada nas redes sociais ao mostrar as marmitas que faz para o marido levar ao trabalho

Não é de hoje que as pessoas usam as redes sociais para mostrar receitas e conteúdos envolvendo alimentos. No entanto, algumas delas podem enfrentar duras críticas e levantar polêmicas que dividem opiniões.

Esse é o caso de Liza Stian, que é acusada de infantilizar o próprio marido por conta das lancheiras que faz para que ele leve no trabalho.

De acordo com o portal Upsocl, a jovem de 25 anos que é casada e apaixonada por culinária, decide mostrar os pratos que faz com estética infantil para seu companheiro.

tiktok (tiktok)

“O quê, ele tem cinco anos?” Uma mulher se perguntou quando assistiu a um vídeo em que Liza fazia bolas de arroz em forma de Hello Kitty , carne em forma de ursinho de pelúcia e mini Oreos para o esposo.

“Achei que isso era para uma criança” e " Ele não é mais um menino, cresça “, acrescentaram outras pessoas.

As pessoas também questionam por que o marido, que é um adulto, não pode cozinhar as próprias refeições.

Outros seguidores também se preocupam com o fato de que os alimentos são quase sempre industrializados, em pouca quantidade e pouco nutritivos.

Mais um viral envolvendo marmitas

Nas redes sociais, outra situação envolvendo marmitas se tornou viral. Dessa vez, um trabalhador acabou levando um pote de margarina ao invés do almoço.

“Minha vida é uma verdadeira piada”, disse Ariel Vera (@VverAriel) ao mostrar seu erro no TikTok .

O jovem conta que saiu às pressas para trabalhar e, ao usar os potes de margarina vazios para guardar sua comida e levá-la ao trabalho, confundiu a marmita do dia anterior com um pote que ainda estava cheio de margarina.

“Preferi trazer almoço para não gastar. Fiz um macarrão super gostoso e de manhã saí correndo e trouxe a margarina”, compartilhou.

Confira mais:

A verdade por trás do vídeo que mostra efeitos assustadores da droga K9

Casal descobre bilhete escondido em geladeira que comprou usada: “bruxaria”, reagiram usuários nas redes