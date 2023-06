Um vídeo compartilhado por um cliente do Walmart viralizou nas redes sociais, mostrando como ele chamou a atenção dos funcionários em uma situação peculiar dentro da loja. O TikToker Will, conhecido como @charlestonboy843, fez o registro do ocorrido, que ganhou destaque, conforme relatado pelo site The Sun.

No vídeo, Will comenta sobre sua dificuldade em encontrar funcionários no Walmart. Determinado a obter assistência, ele encontra um telefone com uma lista dos números dos intercomunicadores da loja e decide usar o interfone para chamar a atenção dos funcionários, brincando que o local é uma “cidade fantasma”.

Em uma das tentativas, ele faz um apelo específico: “Qualquer funcionário do Walmart que tenha acesso aos laptops no departamento eletrônico, por favor, desça”.

De acordo com The Sun, algum tempo depois, um funcionário finalmente se dirige ao departamento eletrônico, e Will menciona no texto na tela que o homem estava “chateado”.

Cliente de supermercado se revolta com atendimento e faz reclamação inesperada pelo alto-falante da loja

O vídeo rapidamente acumulou quase 4 milhões de visualizações, gerando diversas reações dos usuários. Alguns compartilharam experiências semelhantes, mencionando a dificuldade em encontrar funcionários no Walmart, enquanto outros destacaram a presença constante de funcionários nas entradas para verificar recibos.

No entanto, algumas pessoas expressaram sua insatisfação com a atitude de Will. Uma usuária comentou: “Sim, a razão pela qual demora tanto tempo é porque essa mesma pessoa provavelmente está cobrindo 4-5 áreas diferentes”. As opiniões divergentes demonstram a variedade de experiências vivenciadas pelos clientes nas lojas de varejo.

Com informações do site The Sun