Um novo registro flagrou o momento em que uma onça reconhece a hora de retroceder para não virar ‘presa’ de ariranhas selvagens no Pantanal.

O momento foi compartilhado no Tiktok pelo canal especializado @pantanaloficial.

“Ariranhas intimidam Onça-Pintada #pantanal #pantanaloficial”, escreveu.

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Registro flagra momento em que onça reconhece hora de retroceder para não virar ‘presa’ de ariranhas no Pantanal

No registro, é possível ver que o animal escapada do grupo de predadores no Pantanal, em um momento drámatico.

A postagem se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados. Confira registro impressionante:

CONFIRA OUTROS DETALHES:

Sequência impacta ao mostrar força de onça-pintada ao capturar jacaré gigante no Pantanal: confira registro impressionante

Vídeo impressiona ao flagrar momento em que onça captura presa perigosa durante ataque no Pantanal

Vídeo flagra ‘fúria selvagem’ de onça-pintada ao arrastar presa maior do que ela no Pantanal

Sequência impacta ao mostrar força de onça-pintada ao capturar jacaré em rio no Pantanal: registro viralizou nas redes sociais

Vídeo capta momento em que ariranhas põem onça-pintada ‘para correr’ no Pantanal

Em outro registro impressionante, um vídeo também captou o momento em que ariranhas põem uma onça-pintada ‘para correr’.

O enfretamento entre as duas espécies rivais foi captado na mesma região.

“Nem sempre ela se da bem nas suas caçadas por aí @joonas_travels #pantanaloficial #pantanal #wildlife #matogrosso #matogrossodosul”, informou.

No vídeo, é possível ver o momento em que a onça captura aparentemente um pequeno filhote de ariranha.

O grupo, formado por pelo menos três adultos, não desiste da situação e ataca a rival rapidamente.

A onça parece não desistir e volta a se aproximar dos animais, que conseguem recuperar o pequeno filhote.

Com o enfretamento, as ariranhas põem a onça-pintada ‘para correr’ no Pantanal. Confira registro impressionante:

Com informações da página pantanaloficial