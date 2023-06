Noiva exige que a cunhada retire dispositivos de controle da diabetes durante seu casamento

Uma mulher está envolvida em uma grande briga com a irmã de seu noivo por supostamente ter “estragado as fotos” do casamento dela. Ao que tudo indica, a mulher, que foi uma das madrinhas, se recusou a remover os dispositivos que usa para controle da diabetes.

Conforme o desabafo, publicado de forma anônima no Reddit, a mulher e sua cunhada planejaram juntas seus casamentos, que aconteceram em datas próximas. No entanto, enquanto ela de diz uma noiva “mais tranquila”, a cunhada é exigente ao ponto de “querer tudo perfeito para postar no Intagram”.

“Eu namoro com o irmão dela há 3 anos e eles sempre souberam que sou diabética tipo 1. Por causa disso, eu uso uma bomba de insulina sem câmara e um pequeno dispositivo de controle para a diabetes, que normalmente ficam presos do meu abdômen”.

“Na semana anterior ao casamento ela me pediu para garantir que os dispositivos não fiquem visíveis durante a celebração e as fotos, o que eu estranhei já que sempre ficam cobertos pelas roupas, ela então disse que não queria que o ‘pequeno volume dos aparelhos’ aparecesse nos vestidos justos das madrinhas”.

Ela não removeu os aparelhos

Seguindo com seu relato, a mulher conta que quando questionou a cunhada sobre como ela deveria esconder os dispositivos, foi informada de que deveria usar duas cintas para amenizar a protuberância dos aparelhos.

“Eu tentei fazer isso, mas os dispositivos não conseguiram se conectar com o medido porque as camadas extras comprometeram o funcionamento”.

“Ela então exigiu que eu retirasse os dispositivos durante seu casamento! Só que... eu preciso de insulina! Eu não removi e ela ficou completamente irritada comigo e de mau humor durante toda a celebração”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente visto que a noiva esta apenas priorizando a estética do casamento em detrimento da sua saúde.

“Ai você faz isso, passa mal e ela te culpa por chamar atenção durante o casamento dela”, comentou uma pessoa de forma irônica.

“Diga a ela que no seu casamento ela não deve respirar, é praticamente o mesmo que ela te pediu”, comentou outra.