Mãe surta após adolescente oferecer ajuda dentro de casa: ‘Começou uma discussão e fui embora’

Um jovem de gênero não especificado depositou um desabafo no Reddit, após oferecer ajuda dentro de casa e ver a mãe surtar. Ao final do relato, diversos internautas o criticaram pela situação na plataforma.

“Recebemos pessoas ontem e minha mãe estava os hospedando, então fazia comida e limpava. Meu pai estava no trabalho, enquanto minhas irmãs estavam na cozinha ajudando”, iniciou o texto, por meio do usuário u/Various-Following155.

“Me aproximei da minha mãe e perguntei o que poderia fazer para ajudar. Ela meio que assinalou e me disse que eu tenho olhos. Saí confuso, então andei pela casa e depois voltei. Perguntei novamente o que poderia fazer para ajudar e ela explodiu”, continuou o jovem.

A mãe ressaltou que ele já tinha 17 anos e não conseguia ver o que precisaria ser feito.

“Disse que não consigo ver que o carpete precisa ser aspirado ou levar o lixo para fora. Que minhas irmãs não precisam de inspiração para ajudar. Voltei com só estou perguntando e não gostei do seu tom. Começou uma discussão e eu fui embora”, disse.

Críticas na web

Ao final, o adolescente conversou com as irmãs e foi aconselhado a se desculpar com a mãe. Ainda no Reddit, diversos internautas se manifestaram contra o comportamento do jovem.

“Você é jovem e provavelmente não teve bons modelos masculinos que assumem mais carga mental. Seu coração estava no lugar certo. Quando perguntar ‘o que posso fazer para ajudar’ estiver em sua mente, primeiro olhe ao redor e pense consigo mesmo: ‘Se eu quisesse este lugar limpo para os hóspedes, o que precisaria ser feito para que eu me sentisse bem com a casa?’”, observou um internauta.

“Você disse à sua mãe que não gostou do tom dela? Estou surpreso que você ainda esteja respirando”, comentou outro usuário da rede.

Embora tenha recebido diversas críticas, alguns redditors não viram problema na forma pela qual se comportou.

“Você não foi idiota”, disse uma usuária. “Como mãe de adolescentes, porém, posso dizer que é extremamente frustrante ter que fazer tudo. Ter que inventar uma tarefa para você é apenas outra coisa enquanto ela tem um milhão de coisas para festas para preparar. Ela provavelmente está estressada e, embora pedir ajuda pareça gentil (e é), seria melhor você dizer: ‘Mãe, você gostaria que eu levasse o lixo para fora?’”

