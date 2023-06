Mãe proíbe o filho de ir a sua viagem de formatura como forma de punição

Uma mãe tomou uma decisão polêmica envolvendo a viagem de formatura do seu filho mais velho. Conforme o relato dela, publicado no Reddit, caso ele se recuse a participar da formatura dos irmãos mais novos ele não poderá viajar com sua turma.

Segundo conta a mãe, seus três filhos devem se formar neste ano em etapas diferentes da escola, o mais velho no colegial, o do meio no ensino fundamental e o mais novo na pré-escola.

“O mais velho, Liam, diz que não quer ir à formatura dos irmãos mais novos por serem algo ‘besta’. E eu disse a ele que para os irmãos irem na formatura dele, o que eles farão, é bem mais complicado do que ele ir para a formatura dos irmãos”.

“Acontece que ele disse que não vai, então eu decidi proibir meu filho de ir à sua viagem de formatura para as Bahamas, na próxima semana”, conta a mãe.

Ela avisou que vai cancelar a viagem

Seguindo com seu relato, a mãe conta que desde o momento em que avisou ao filho sobre suas condições, ele pegou suas coisas e se mudou para a casa da mãe biológica.

“Ela me mandou uma mensagem me chamando de mesquinha e eu coloquei ela em seu lugar. Isso não tem ligação com ela e é sobre o relacionamento entre os meus filhos”.

“Mandei uma mensagem para ele com as informações sobre as formaturas e ele não me respondeu, então se ele não aparecer eu cancelo a viagem e é isso”, conta.

Para os usuários do Reddit, ela está agindo de forma manipuladora e infantil.

“Você está sendo uma mãe manipuladora e uma pessoa horrível! Ele não é obrigado a ir na formatura de seus meios-irmãos!”, comentou uma pessoa.

“Siga com essa ideia e você nunca mais irá ver seu filho”, finalizou outra.

Leia também: Deformação no crânio de streamer assusta seguidores; a causa é chocante