O que para um jovem era apenas uma folha com indicações básicas de como queria seu pedido de um bolo, se tornou algo inusitado e que o surpreendeu, após o confeiteiro levar suas solicitações literalmente ao pé da letra. Vamos entender melhor o que aconteceu?

Em uma imagem divulgada nas redes, o internauta mostrou que pediu um bolo recheado com mousse de cheesecake de baunilha, para 48 pessoas, e com as seguintes condições: “Nenhum desenho, nem nada de texto. Glacê vermelho no perímetro superior/inferior”.

Como se pode ver na imagem que deixaremos a seguir, o texto (em inglês) foi acompanhado de uma pequena ilustração que supostamente deveria auxiliar o confeiteiro durante seu processo de criação.

Jovem queria um bolo minimalista, mas confeiteiro levou TUDO ao pé da letra e fez algo INACREDITÁVEL Reprodução - 100 Radios

O bolo recebido pelo jovem

Embora todo o esforço em tentar explicar o que desejava, o resultado não saiu bem como o esperado, algo que viralizou entre os internautas e recebeu comentários como:

“Este confeiteiro vai te dar exatamente o que você sabe que não precisa”;

“Isso é incrível. Eu também não ficaria bravo”;

“Isso é o que acontece quando você espera que alguém na padaria entenda ‘perímetro’”.

Sem mais delongas, veja a seguir o bolo “especial” que este cliente recebeu:

