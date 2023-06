Irritada com as atitudes da enteada, ela exigiu que a jovem se mude para a casa da mãe

Uma mãe usou o Reddit para desabafar sobre os motivos que a fizeram exigir que a enteada se mude para a casa da mãe biológica. Segundo ela, o principal deles é o relacionamento ruim, entre a menina e a filha do casal.

Sem se identificar, a mulher conta que ela e o marido são pais de uma jovem de 14 anos chamada Maisie e que além deles a filha mais velha do homem, Danielle (17), também mora com a família.

“Por algum motivo, ela odeia Maisie desde sempre. É como se ela odiasse compartilhar seu pai com qualquer pessoa. Ela nunca nos aceitou em sua vida, mesmo eu fazendo parte dela desde que ela tinha 1 ano”, revela.

“Em seu aniversário de 16 anos, Danielle ganhou um carro de presente do meu marido. Na época nós perguntamos se ela se importaria em levar Maisie para a escola já que estudam perto uma da outra, mas ela se recusou e tudo bem. O problema foram as consequências disso”.

Ela quer que a enteada vá morar com a mãe

Seguindo com seu relato, a mulher conta que sua filha vai a pé para a escola e que isso nunca foi um problema, no entanto, a situação piorou quando ela descobriu uma interação entre a filha e a enteada que a deixou em alerta.

“Ontem Maisie torceu o tornozelo no caminho de volta para casa. Ela viu Danielle voltando em seu carro e acenou para ela parar, ela parou e perguntou se ela estava machucada. Minha filha disse que sim e sua meia-irmã só respondeu ok e saiu com o carro, a deixando no mesmo local”.

“Ela voltou mancando e eu explodi quando soube o que aconteceu. Para ser sincera, não aguento mais o comportamento da minha enteada, então pedi ao meu marido que a mande morar com a mãe por um tempo. Não é a primeira vez que ela faz algo desse tipo. Estou errada?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela está errada em agir dessa forma e deve aprender a ensinar a enteada sobre suas ações.

“É errado expulsá-la de casa. Você e seu marido deveriam sentar com ela, explicar que ações tem consequências, tirar as chaves do carro dela por um tempo e fazê-la se desculpar com a irmã”, comentou uma pessoa.

“Você está errada em expulsar sua enteada de casa e seu marido está errado em não repreender a filha mais velha da forma correta”, comentou outra.