Homem exige que a sogra devolva o dinheiro que pegou emprestado

Um homem se viu em um momento delicado com a esposa diante de uma atitude da mãe dela. Enquanto ele quer que a sogra devolva o dinheiro emprestado pelo casal, a esposa não quer receber a devolução.

Desabafando no Reddit, o homem conta que a mãe de sua esposa está passando por uma situação financeira complicada no momento e acabou aceitando a ajuda deles para fazer as compras do mês.

“Ela não nos pediu ajuda, nós que oferecemos. No final, acabamos tendo um custo maior do que o previsto e tivemos que pagar pela diferença no mercado”.

“Quando entregamos a compra para ela, ela ficou envergonhada e eu, na tentativa de amenizar o desconforto dela, disse a ela para não se preocupar e nos pagar quando tivesse condições”.

“Acontece que na mesma hora minha esposa me olhou de forma irritada, e depois ficou quieta até entrarmos no carro”, relata.

Ela não quer o pagamento!

Seguindo com seu relato, o homem conta que ao entrar no carro a esposa rapidamente reagiu com raiva e o acusou de abusar de sua mãe.

“Ela perguntou se eu realmente falei sério quando disse a sua mãe para pagar depois e eu não entendi o que havia de errado nisso”.

“Ela disse que como nós estávamos precisando pagar os mantimentos básicos para sua mãe ela não teria condições de nos pagar de volta, e não foi apropriado dizer algo do tipo da frente dela. Eu disse que esperávamos gastar um valor menor com isso e que eu não deveria esperar receber de volta”.

“No final, ela disse que se eu quiser ser reembolsado, que ela me pagará, mas eu recusei porque seria o mesmo que eu pagar para mim mesmo. Desde então, minha esposa está evitando o assunto e quando eu falo sobre isso, ela diz que ela vai me pagar, o que eu recuso”.

Após ser criticado por alguns amigos, o homem então tomou a decisão de compartilhar o seu relato e pediu a opinião de outras pessoas, que prontamente o acusaram de agir errado.

“Sua sogra não exigiu a sua ajuda ou pediu por ela. Vocês fizeram isso de bom grado e não devem esperar um reembolso”, comentou uma pessoa.

“Vocês ofereceram ajuda quando ela não pediu e agora você a cobrou por isso? Você está errado”, finalizou outra.

