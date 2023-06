Homem é criticado por se recusar a ajudar a esposa no preparo do jantar

Um homem decidiu desabafar no Reddit após ter uma discussão com a esposa por se recusar a ajudá-la no preparo do jantar. Para ele, as tarefas de casa já são divididas igualmente, o que não justifica o pedido de ajuda.

Conforme seu relato, ele e a esposa dividem igualmente as tarefas do lar, sendo que a maior carga fica com ele. “Eu cuido da roupa suja, do lixo, do cuidado com os gatos, tiro o pó diariamente e cuido da limpeza menor. Minha esposa faz as compras, cozinha na maioria dos dias, cuida dos gatos 1 ou 2 vezes por semana e faz a jardinagem do quintal 2 vezes ao ano”.

“Essa divisão é importante para nenhum de nós se sentir sobrecarregado ou usado pelo outro, mas no último sábado ela fez algo que não me agradou”, revela o homem.

Eles tiveram uma discussão

Segundo o homem, no último sábado os dois aproveitaram um dia “da preguiça” para jogar videogame, já que teriam um compromisso no período da noite.

“Enquanto ela aproveitava o jogo eu lavei a roupa e depois fui perguntar a ela que hora iríamos jantar para depois poder sair, e ela disse às 17:30″.

“Acontece que como ela ainda queria tomar banho não teria tempo para preparar o jantar e sair no horário proposto, o que a fez se irritar e dizer que eu deveria preparar a comida pronta seguindo as instruções da embalagem”.

“Eu não fiquei bem com isso porque ela não fez nada além de jogar, e por não se planejar direito acabou perdendo o horário”.

“Disse a ela que não prepararia e ela disse que as instruções de preparo são claras. Eu disse que posso preparar, mas que não vou porque era responsabilidade dela. Eu lavei as roupas e fiz minha parte nas tarefas como combinamos e ela não se planejou direito. Ela então ficou irritada e que então vamos nos atrasar pois eu a estava chantageando para escolher entre seu banho e a comida”, finaliza o homem questionando se está errado.

Para os usuários do Reddit, ele está errado e deveria balancear melhor as situações em seu relacionamento.

“Você está errado ao ser extremamente rígido sobre o planejamento das tarefas. Sua obsessão com isso não é saudável”, comentou uma pessoa.

“A menos que seja um comportamento comum dela, você está errado em não ceder”, finalizou outra.