A dura história da idosa deixada pela filha e levada por um uber para um asilo; “Fala para ela que não quero ir”

O relato de um motorista de aplicativo comoveu internautas e já supera mais de 30 milhões de visualizações, após o homem narrar a dura história de uma passageira que foi levada para um lar de idosos, mesmo contra a sua vontade.

Em seu relato, Cristian Michell explicou que recebeu a solicitação de uma corrida e quando chegou ao local se deparou com um senhora idosa sentada na calçada com diversas sacolas ao seu redor.

“A senhorinha que estava lá fora vestia algo como um avental e começou a enxugar o rosto, como se estivesse chorando. Nisso eu vejo que algumas pessoas se debruçam na janela, mas ninguém saiu e recebi uma mensagem que dizia: ‘eu não vou sair, você vai levar a pessoa que está sentada do lado de fora’”, contou.

Diante da mensagem, Cristian narra que se aproximou da mulher, lhe deu a mãe e foi quando ela começou a chorar de maneira descontrolada.

“Eu não quero ir”: a dura revelação ao motorista

“Ela apenas me dizia ‘não quero ir, só fiz xixi’ e minha reação foi de surpresa porque não entendi o que estava acontecendo. A mulher me disse: ‘fala pra minha filha que eu não fiz nada de errado, que se ela quiser eu posso lavar minha roupa e que eu apenas fiz xixi e não fiz nada de errado’, o que me surpreendeu e me chocou muito”, seguiu contando.

Apesar de toda a situação, Michell disse que ajudou a senhora subir no carro e antes de deixar o local, a mulher abaixou o vidro e acenou como se estivesse se despedindo da casa.

“Ela começou a me explicar que havia urinado mais cedo porque tinha incontinência e seu genro começou a gritar e dizer coisas horríveis, mas o que mais a magoou é que sua filha não a defendeu e apenas deixou que ele a continuasse tratando mal”

Por fim, o jovem motorista contou: “a mulher me disse que a filha não era assim, mas no momento em que ela vendeu as propriedades e distribuiu o dinheiro entre os filhos, ela deixou de ser afetuosa e mudou completamente”, finalizou.

Veja a seguir o vídeo que mostra o relato do motorista. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

