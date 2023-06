Baba Vanga , também conhecida como Nostradamus dos Bálcãs, foi uma famosa clarividente que nasceu em 1911 na Bulgária. Aos 12 anos, perdeu a visão devido a um acidente causado por um tornado, que marcou uma virada em sua vida.

Conhecida por revelações apavorantes, ela deixou algumas previsões arrepiantes sobre o ano de 2023, como detalhado pelo site Levante-EMV.

Revelações apavorantes: As previsões arrepiantes da vidente Baba Vanga sobre o ano de 2023

Nostradamus dos Bálcãs deixou cinco previsões fundamentais e extremamente perturbadoras para este ano. Confira:

Explosão nuclear

Segundo Nostradamus dos Bálcãs, haverá uma explosão em uma usina nuclear, semelhante ao que aconteceu no passado em Chernobyl. E realmente, existe uma preocupação crescente em todo o mundo com a possibilidade de que a guerra na Ucrânia após a invasão russa possa envolver usinas nucleares como a de Zaporizhia.

Controle de natalidade

Um país (não especificou qual) deve controlar a taxa de natalidade em suas fronteiras por meio de métodos drásticos. Segundo a profecia, os partos naturais seriam proibidos neste país e a reprodução artificial em laboratório seria promovida.

Armas biológicas

Um país começará neste ano de 2023, de acordo com as previsões de Baba Vanga, a usar armas biológicas em seres humanos, o que causará a morte de milhares.

Fenômenos naturais em Baba Vanga

Entre as profecias para 2023, estão dois fenômenos naturais que podem ter consequências desastrosas para o clima do planeta, segundo as previsões de Baba Vanga: Uma tempestade solar e Mudanças na orbita da terra.

Com informações do site Levante-EMV

