Noivo viraliza ao pedir que seu jantar de casamento tenha ao menos 1 prato que ele possa comer

Um casal já está enfrentando o primeiro empasse da vida a dois antes mesmo de subir ao altar. Acontece que o noivo, que tem uma série de alergias alimentares, gostaria de pagar a mais para poder comer tranquilamente em seu casamento, enquanto a noiva não concorda com ele.

Conforme o desabafo do noivo, feito no Reddit, ele e a companheira estão prestes a se casar nos próximos meses. No entanto, por conta de uma série de alergias ele está preocupado com a possibilidade de ter uma reação alérgica durante o próprio jantar de casamento.

“Sou alérgico a alho, algumas frutas, amendoim, leite, ovos, marisco, peixe e gergelim. Sei que é muita coisa então normalmente apenas levo minha própria comida para não correr o risco de sofrer com uma contaminação cruzada”.

“O buffet que fará nosso casamento oferece as opções normais de jantar e algumas personalizadas. Então quando contamos sobre a alergia a primeira coisa que disseram foi que não poderiam tornar a cozinha 100% segura para mim”.

Ele conseguiu um meio termo

Após a primeira negativa do buffet, o homem soube que, em alguns casos, os clientes pagam uma taxa adicional para uma limpeza profunda na comida e utensílios do buffet eliminando o risco de contaminação cruzada.

“Aparentemente isso teria que ser feito em todos o pratos e não apenas em 1 como pensamos inicialmente. Então eles cobrariam 25% a mais para reformular as receitas para se adaptarem a minha situação. Eu quero e estou disposto a pagar por isso, mas minha noiva acha que devo levar minha própria comida e não pagar a taxa extra”.

“Acabamos brigando por causa disso, mas eu estou errado em querer apenas comer 1 prato no meu próprio casamento? Ou ela é a errada por só pensar em economizar?”, questiona o homem.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado.

“Não é errado da sua parte. Eu tenho algumas alergias e consigo entender o seu lado e o da sua noiva. Mas espero que vocês consigam conversar e chegar a uma solução. Caso suas alergias sejam extremas, eu realmente consideraria levar a comida, pois não confio no preparo dos outros”, comentou uma pessoa.

“Você não está errado, eles estão cobrando o valor adequado pela limpeza e reformulação do cardápio”. finalizou outra.