Mulher se irrita ao acompanhar as ‘curtidas’ do namorado no Instagram

Um homem ficou completamente irritado após ter uma discussão com a namorada sobre algumas “curtidas antigas” feitas por ele no Instagram. Em um desabafo feito no Reddit, ele afirma estar inconformado com a atitude da companheira.

Segundo seu relato, ele e a namorada, ambos de 28 anos, acabaram discutindo por conta de algumas curtidas suas deixadas nas fotos de amigas de suas amigas usando trajes de banho. Tentando entender o lado da namorada, que afirmou acreditar que essa atitude é desrespeitosa, ele diz ter se esforçado para não curtir mais as fotos de suas amigas e outros conteúdos que ela pudesse considerar como algo desrespeitoso ao relacionamento deles.

“Acontece que alguns dias atrás eu curti uma foto de uma amiga que estava em um festival de música eletrônica que eu sempre quis ir. A legenda era engraçada e eu curti por causa disso, no entanto, depois de rolar o carrossel de fotos vi que tinha uma foto dela em uma ‘roupa de rave’. Eu achei que era ok porque é uma amiga minha e eu estava curtindo pelo festival, não por ela”.

“Quando eu acordei, recebi uma série de mensagens da minha namorada dizendo que eu estou desrespeitando ela e o nosso relacionamento por ter curtido esse post”.

Ele acha que foi exagero

Seguindo com seu relato, o homem conta que entende os sentimentos da namorada, mas que sente que neste caso ela acabou exagerando, principalmente por buscar saber exatamente os conteúdos com os quais ele interage.

“Eu não sei nem mesmo como ela chegou nessa foto porque ela não segue minha amiga e nem amigos em comum. Além disso, é diferente do que curtir fotos de biquíni! Ela até mesmo passou a me interrogar sobre as pessoas que eu estou seguindo ou me seguem, no caso era uma colega de trabalho”.

“Quando eu a questionei sobre essas atitudes, ela disse que era para garantir que eu não estava curtindo fotos de garotas de biquíni porque eu a desrespeitei no passado e que agora tenho que lutar para ter sua confiança”, finaliza o homem.

Leia também: Ela concordou em colocar o DIU, mas somente se o namorado assinar um contrato

Para os usuários do Reddit, ele deve repensar seu relacionamento ou conversar com a namorada sobre as atitudes dela.

“Curtir uma foto não significa que você está tendo um caso ou deseja ter um caso com outra pessoa. Sua namorada precisa aprender sobre confiança, pois o comportamento dela está sendo tóxico”, comentou uma pessoa.

“Ela está abusando das redes sociais para controlar sua vida e suas interações. Você não está errado”, finalizou outra.