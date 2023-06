Homem expulsa a cunhada de casa após ela fazer comentários sobre sua esposa

Um homem comprou briga com seu irmão depois de discordar das atitudes de sua cunhada enquanto eles visitavam seu filho recém-nascido.

Segundo relato, feito no Reddit, o homem conta que sua esposa, Sofia, deu à luz recentemente, e que durante toda a gestação ela viveu uma das fases mais bonitas de sua vida.

“Ela tinha um ‘brilho de grávida’ que a deixava ainda mais bela do que já é e mesmo durante o parto isso permaneceu”, revela o homem.

Apesar disso, quando o casal recebeu a visita do irmão dele e sua cunhada, as coisas complicaram um pouco, pois a tia do bebê é uma influenciadora conhecida na região em que moram.

“Por segurança, pedi a ela que não tirasse fotos da nossa filha, pois não queremos ela exposta em mídias sociais, e para nossa surpresa ela aceitou. Tudo ia bem até o momento em que ela começou a olhar algumas fotos do pós-parto e passou a comentar sobre a aparência da minha esposa nos registros”.

Ela foi expulsa!

Seguindo com seu relato, o homem conta que ficou surpreso, e irritado, quando a esposa de seu irmão começou a dizer que Sofia deveria ter usado maquiagem para ficar “bonita” nas fotos do parto.

“Ela disse que minha esposa não deveria ter conhecido sua filha de cara lavada e começou a sugerir que ela deveria recriar as fotos para serem esteticamente agradáveis”.

“Eu percebi o desconforto e pedi a ela para parar várias vezes, mas quando ela disse para minha esposa que ela não é uma ‘mãe capaz de cuidar de si mesma’, eu perdi a paciência. Acabei gritando e dizendo a ela para parar de ser superficial e sair da minha casa”.

“Depois disso, meu irmão me pediu desculpas e disse que sua esposa estava apenas tentando deixar a minha esposa mais confiante. Eu devo me desculpar?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, o que a cunhada do homem disse foi errado.

“Isso é algo da lista de ‘o que não dizer para novas mães’, foi rude da parte da sua cunhada”, comentou uma pessoa.

“Ela pediu desculpas apenas por parte de suas ações. Você talvez possa se desculpar por ter gritado, e só por isso, até que ela peça desculpas pelos comentários feitos”.