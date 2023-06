Funcionária é demitida por flatulência no trabalho, mas acaba ganhando R$ 10 mil

Após um funcionário esperto usar seu e-mail de demissão para atingir a meta de vendas na empresa, demissões e “histórias de firma” voltaram a se tornar virais nas redes sociais.

Uma das que foi relembrada aconteceu depois que uma fábrica de Cotia, em São Paulo, demitiu uma funcionária por justa causa alegando que o motivo da demissão era flatulências.

De acordo com o portal Jusbrasil, o caso foi parar nas mãos do desembargador Ricardo Artur Costa e Trigueiros, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que deu ganho de causa à trabalhadora.

“A eliminação involuntária, conquanto possa gerar constrangimentos e, até mesmo, piadas e brincadeiras, não há de ter reflexo para a vida contratual. (...) O organismo tem que expelir os flatos, e é de experiência comum a todos que, nem sempre pode haver controle da pessoa sobre tais emanações “, expressou.

A Justiça pediu a readmissão e o pagamento de R$ 10 mil por danos morais à funcionária. Outro problema apontado foi que a empregadora tratava a funcionária com excesso de autoritarismo, o que foi confirmado por testemunhas.

Boatos de que esse não foi o único caso de demissão por “pum”

Em 2022, o jornal francês L’Équipe, o zagueiro brasileiro Marcelo teria sido dispensado do Lyon depois de soltar um pum no vestiário e rir, após uma derrota por 3 a 0 para o Angers, na qual ele tinha marcado um gol contra.

O então diretor Juninho Pernambucano teria ficado irritado com a situação e teria demitido o jogador. No entanto, Marcelo negou a notícia em seu Twitter.

De todas as formas, após a segunda rodada do Campeonato Francês, o jogador foi imediatamente afastado da equipe e acabou dispensado meses depois.

