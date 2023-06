Filho abandona mãe idosa após mulher receber benefício do Estado; estava sozinha e desorientada

Filho abandona mãe idosa após mulher receber benefício do Estado Reprodução - Facebook

A história de uma idosa de Barrancabermeja, na Colômbia, ganhou as páginas de notícias recentemente após a mulher ter sido abandonada supostamente pelo filho, segundo destacam as autoridades, uma vez que recebeu um benefício do Estado, quantia que gira em torno de $240 mil pesos colombianos.

Através de uma declaração, Mitchell García Lascarro, que é secretário do Idoso, Juventude e Inclusão Social de Barrancabermeja, afirmou que a senhora foi encontrada na rua, totalmente desorientada.

“Fomos alertados do caso pela Polícia, trata-se de uma idosa que aparentemente foi abandonada pelo próprio filho depois de receber o subsídio de terceira idade. Uma senhora que vende frituras a viu, ao fim de duas horas aproxima-se, tenta falar com ela, mas a senhora não fala, tem um problema de demência, por isso chama a polícia”, contou García sobre o ocorrido.

Inclua estes conteúdos em sua lista de leitura:

Os detalhes descobertos da história da idosa

Sem ter a identidade confirmada, visto que estava sem qualquer tipo de documento, ao que se sabe até agora, a idosa estava acompanhada do filho, que supostamente possui dependência química. Além disso, acredita-se que a situação teria se reproduzido a cada 3 meses, período em que ela receberia tal quantia.

Agora, as autoridades seguem trabalhando para prestar a assistência necessária à mulher e localizar seus familiares.

“Nós cuidamos dela, a levamos para o asilo La Misericordia onde vamos fazer todo o processo de identificação para poder descobrir o paradeiro dos familiares; Pedimos que se alguém conseguir identificar a senhora, entre em contato conosco para tomarmos as providências neste caso”, ressaltou Mitchell.

+ Aproveite a oportunidade e leia também: