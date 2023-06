Ela concordou em colocar o DIU, mas somente se o namorado assinar um contrato

Uma jovem de 19 anos decidiu propor um acordo para o namorado depois que ele abriu o jogo e revelou as preocupações de sua mãe em relação ao relacionamento dos dois. Segundo ela, a mãe de seu namorado tem medo de que o filho, de 19 anos, seja pai ainda muito jovem e ameaça proibir o namoro dos dois.

Conforme publicado no Reddit em seu desabafo, ela conta que recentemente o namorado disse que a mãe não o deixaria sair com ela se ela não utilizasse algum método contraceptivo de longa duração.

“Para conhecimento, nós não moramos no mesmo país que os nossos pais e ele trabalha e mora sozinho”, revela.

“Acho que ele não deveria se importar com essa pressão da mãe, já que eu sou a namorada dele e que essa pressão não deveria importar para ele. Eu até mesmo cheguei a pensar em falar com ela sobre esse assunto”.

Ela decidiu propor um acordo

Seguindo com seu relato, a jovem conta que não se importaria em utilizar algum outro método de longo prazo no futuro, mas que no momento deseja seguir como está.

“Eu tive momentos e experiências ruins com a pílula e não quero isso interferindo enquanto estou na universidade, mas no futuro eu não me importaria em fazer isso”.

“Foi então que tive a ideia de propor um contrato para meu namorado com uma cláusula que prevê um pedido de casamento dentro de 5 anos, prazo de duração do DIU que a mãe dele quer que eu coloque. Estou errada em fazer isso uma vez que se trata do meu corpo?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, as atitudes de todos os envolvidos na situação não são adequadas.

“Essa situação é tão estranha e não parece em nada com um relacionamento saudável. A mãe dele não pode controlar seu útero assim como você não pode forçar um pedido de casamento”, comentou uma pessoa.

“Ultimatos nunca são um bom sinal para relacionamentos. Repense”, finalizou outra.