Após ouvir fofoca no trabalho, ela decidiu alertar um colega

Uma jovem se viu em uma situação complicada envolvendo seu ambiente de trabalho. Segundo o desabafo, feito por ela no Reddit, durante uma conversa com outra funcionária ela descobriu que o relacionamento de um de seus colegas de trabalho estava destinado ao fim.

Sem se identificar, a mulher, de 20 anos, conta que trabalha com uma jovem de 16, a qual ela recentemente ouviu comentar sobre ter vontade de colocar um fim no relacionamento com o namorado, que trabalha no mesmo local que elas.

Apesar de comentar sobre isso de forma discreta, a conversa chegou até o companheiro da jovem que começou a questionar as outras pessoas sobre o ocorrido9.

“Ele ficou sabendo e veio me perguntar o que ela falou, mas mesmo parecendo errado entrar no meio disso eu não achei certo deixar de contar isso a ele, porque acredito que se você quer terminar um relacionamento precisa ser sincero com a outra parte”, revela.

Drama no trabalho

Seguindo com seu relato, ela conta que se sentiu na obrigação de contar para o rapaz depois que ouviu a opinião da jovem sobre ele.

“Ela o chamou de infantil e irresponsável pelas costas, não achei certo e contei a ele o que eu ouvi. Sem surpresas, eles terminaram”.

“Agora eu estou preocupada com a situação que pode desenrolar no trabalho. Ela está na empresa a mais tempo que eu e temo que ela cause um grande drama que me leve a sofrer algum tipo de retaliação. Eu agi errado?”, questiona.

Leia também: Ela concordou em colocar o DIU, mas somente se o namorado assinar um contrato

Para os usuários do Reddit, ela deveria ter pensado nisso antes de se envolver.

“Você agiu errado, fique fora do relacionamento de outas pessoas, não se meta”, comentou uma pessoa.

“Não era da sua conta, até porque ela poderia apenas estar desabafando sobre alguma situação ao invés de ter a real intensão de terminar o relacionamento”, comentou outra.