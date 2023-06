Pai é criticado por comprar um carro para o filho sem ter o consentimento da mãe

Um pai decidiu buscar apoio no Reddit depois de ser duramente criticado por sua ex-mulher por comprar um carro de presente de formatura para o filho. Enquanto ele acreditou ser um presente merecido, a mulher afirmou que deveria ter opinado sobre a decisão.

Sem se identificar, o homem conta que foi casado com sua ex-companheira por 14 anos, e que estão divorciados há 5. Juntos eles são pais de um jovem de 18 anos que se forma no colégio nos próximos meses e costuma morar com ele na maior parte do tempo.

Após perceber o esforço do filho para ajudar em casa e juntar dinheiro para comprar um carro, o pai se solidarizou e decidiu dar a ele o sonhado carro, como um presente de formatura. No entanto, a mãe dele não viu da mesma forma.

“Meu filho passou um bom tempo nos ajudando a cuidar de seu irmão mais novo, que tem 2 anos, principalmente porque minha esposa está grávida de sete meses do nosso segundo bebê. Sua gravidez está sendo9 complicada então além de seu trabalho aos finais de semana para comprar um carro, meu filho também vem nos ajudando a cuidar da casa e do irmão”.

Ele reconheceu o esforço

Seguindo com seu relato, o pai conta que percebeu todo esforço e empenho do filho que além de tudo também se dedicou aos estudos. Com isso, ele decidiu antecipar em algumas semanas o presente de formatura do rapaz.

“Eu comprei para ele o carro que ele vem desejando há anos e ele ficou extremamente feliz com isso. Foi um presente extremamente caro para um jovem de 18 anos, mas ele mereceu em cada momento”, revela.

“Acontece que alguns dias atrás minha ex me ligou completamente irritada. Ela ficou irada ao saber que comprei um carro para o nosso filho sem consultá-la antes! Eu disse a ela que ele é um adulto então não tenho obrigação em comunicar minhas decisões para ela”.

“Ela apenas retrucou que é a mãe e que tem direito de opinar sobre isso, eu então continuei dizendo que ele tem 18 anos e não precisa da permissão dela. Isso tudo terminou em uma grande discussão com ela dizendo que eu sou um pai incompetente. Eu apenas a ignorei, mas fiz errado?”, finaliza o pai.

Para os usuários do Reddit, ele não agiu errado uma vez que presenciou o esforço diário do filho.

“Seu filho não é uma criança, é um adulto. Sua ex parece apenas estar com ciúme”, comentou uma pessoa.

“Você não agiu errado. Seu filho deu duro para conseguir ajudar em casa, estudar e ainda juntar dinheiro para o carro, então ele mereceu isso. Pode ser generoso demais o fato de você ter comprado um carro caro para ele, mas você julgou ser merecido”, finalizou outra.