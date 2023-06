Mulher pediu bolo ‘minimalista’ para seu casamento e acabou recebendo um verdadeiro ‘fiasco’ MUITO ‘vergonhoso’

Se você já planejou ou está organizando um casamento, possivelmente deve concordar que o bolo é uma das partes mais importantes depois do vestido da noiva, não é mesmo? Seja uma opção mirabolante ou até mesmo algo minimalista, a verdade é que este sempre será um dos destaques da festa.

E, trazendo um pouco mais de contexto para a afirmação anterior, um vídeo repercutiu no TikTok após uma mulher, identificada como Taylor Hunt, compartilhar com seus seguidores que tudo aconteceu com perfeição em seu casamento, com exceção do bolo.

Durante seu relato, Taylor explicou que optou por uma opção mais minimalista, acompanhada de glacê branco e a palavra “amore”.

Você pode se interessar por estes conteúdos:

Em meio a risos, a jovem afirmou que: “Ninguém conferiu o bolo antes da hora e não tivemos um horário oficial para cortá-lo, graças a Deus”, relatou. A noiva seguiu dizendo: “O mais engraçado é que minha mãe estava encarregada do bolo”, afirmou.

Qual a decisão da mulher com respeito ao bolo?

Diante do evidente pedido diferente, Hunt explicou aos seus seguidores que entrou em contato com a empresa em questão, mas ao invés do reembolso, recebeu um desconto para uma futura compra, informação esta que gerou revolta de internautas que comentaram: “Eles definitivamente não terminaram, deve ser isso que aconteceu” e “é estranho como depois que o casamento acaba, parece tão perfeito que você pode rir dos erros, mas você merece um reembolso por este”.

Sem mais delongas, veja a seguir o vídeo que mostra toda a história da jovem tiktoker. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

+ Siga lendo mais conteúdos de nosso site: