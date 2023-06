Mulher é ‘abraçada’ por web após se recusar a cuidar de irmã autista do namorado: ‘Rapidamente disse que não’

Uma mulher recebeu apoio da internet, após relatar ter se negado a cuidar da irmã autista de seu namorado. Ao explicar as razões, a maior parte dos internautas mostraram compreensão. Contudo, a família do parceiro não recebeu muito bem.

“Meu namorado e eu namoramos há um ano. Ele conhece meu lado da família e eu conheço o dele, e meus pais o adoram absolutamente, sua irmã (autista) ainda mais. Chegou ao ponto em que toda vez que eu o convido, meus pais me obrigam a trazer a irmã dele também. Não tive nenhum problema com isso, mas com o tempo, começou a me incomodar”, iniciou o relato feito no Reddit, por meio do usuário u/PlasticLowLeg.

“Em nossas conversas, fazia as perguntas mais estranhas, sempre precisava da ajuda do meu namorado para as menores coisas, e tínhamos que ficar de olho nela o tempo todo. Marcus e eu não tínhamos nenhum tempo sozinhos por causa de sua irmã, e não posso dizer a ele para fazê-la ficar em casa porque meus pais se sentiriam mal, e Marcus também”, continuou.

Favor negado

Segundo o relato, o pai de Marcus havia se candidatado a um emprego que levava três horas de avião. Sendo assim, a esposa decidiu que iria com ele e Marcus se manifestou para integrar no passeio, haja vista seu desejo de rever os amigos de anos.

“Seus pais concordaram e queriam levar sua irmã (vamos chamá-la de Alice) com eles, pois não havia ninguém para cuidar dela. Quando eles estavam procurando assentos de avião, havia apenas 3 disponíveis. Como Alice era a caçula, eles decidiram deixá-la aqui e me pediram para cuidar dela enquanto eles estivessem fora durante toda a semana”, escreveu.

“Quando soube que eles queriam que eu tomasse conta de Alice, rapidamente disse que não. Marcus e seus pais ficaram chocados. Eles imediatamente perguntaram ‘por quê?’ e eu simplesmente disse que ela era difícil e só me irritava, em geral, e que eu não queria passar minha semana vigiando/ajudando uma criança com necessidades especiais. Seus pais ficaram muito chateados com a maneira como eu disse isso e Marcus me chamou de vadia. E o mais importante, meus pais ficaram furiosos com o que eu disse sobre Alice”, finalizou.

Defesa na rede social

Após terminar o desabafo, a jovem recebeu diversas mensagens de apoio da comunidade no Reddit. Ainda não compreendida pela família, foi abraçada pelos internautas.

“Quando você se inscreveu para se tornar cuidadora de Alice? Quando você se inscreveu para se tornar um cuidador 24 horas para Alice? Por que os próprios pais de Alice não são os pais de Alice? Se seus pais amam tanto Alice, por que eles não estão se oferecendo para cuidar de Alice? E por que ninguém está procurando pares para Alice? Alice é a única criança autista em toda a cidade?”, observou um internauta, revoltado com o julgamento sofrido pela autora do relato.

“Você não precisa cuidar de alguém com quem não se sente confortável e que o irrita ativamente. Trabalho com creche há anos e me recuso a assistir ou ensinar crianças autistas porque não me sinto confortável com isso nem sou treinado adequadamente para elas. É um cenário um pouco diferente para você, mas provavelmente é apenas um caso comum de os pais ficarem ofendidos e excessivamente protetores porque seu filho é autista”, apoiou outro internauta.

Um deles ainda a criticou pela forma como se negou a cuidar da menina, embora acredite que ainda assim não seria sua obrigação.

