Idoso parou em posto para abastecer e saiu do local com mais de R$ 3 milhões; “Eu tinha menos de R$ 200”

Já imaginou parar para abastecer o seu veículo, de maneira despretensiosa, e isso acabar se tornando um verdadeiro “golpe de sorte”? Para quem está curioso, foi justamente a situação que aconteceu com um idoso dos Estados Unidos.

Em entrevista, Michael Schlemmer relatou que tinha apenas $40 dólares, algo em torno de menos de R$ 200 no câmbio atual, no qual metade desse valor usou para abastecer seu carro com gasolina e a outra parte resolveu comprar um boleto de loteria.

Idoso ganhou expressiva quantia

O que Schlemmer não esperava era que o boleto comprado lhe renderia a quantia líquida de $616.330 dólares norte-americanos — um total de R$ 3.031.333,44, câmbio de 06 de junho de 2023, às 11h49, horário de Brasília.

A proposta feita ao ganhador

Assim como é proposto em outros casos, devido a ser uma alta soma de dinheiro, Michael poderia escolher receber uma quantia específica durante um período ou receber um pagamento total, porém com uma taxação de impostos.

Para o caso do idoso em específico, ele poderia escolher entre receber $50 mil por ano durante duas décadas ou um pagamento único de $ 862.000, sem a dedução de impostos. Schlemmer aceitou a segunda opção, a qual lhe rendeu os $616.330 líquidos citados anteriormente (já com impostos debitados).

