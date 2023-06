Ex-funcionário de supermercado revela código secreto utilizado pela equipe para lidar com clientes grosseiros e viraliza

Furor nos bastidores de um supermercado americano! Um ex-funcionário quebrou o silêncio e revelou um suposto ‘código secreto’ usado pela equipe para enfrentar clientes desagradáveis. Em uma revelação no TikTok, Wan Hit Wonder, que trabalhou anteriormente em uma filial da Target, expôs o código secreto que os funcionários usavam quando se deparavam com clientes difíceis.

O caso voltou a viralizar nas redes recentemente. Segundo o site The Sun, Wonder revelou que a palavra “dots” (pontos, em inglês) era usada como um código interno para se referir a esses clientes problemáticos, mantendo-os no escuro sobre as discussões que ocorriam entre a equipe.

O ex-funcionário, ciente da gravidade de suas revelações, fez questão de ressaltar que não estava falando em nome da empresa, mas acreditava firmemente que esse código ainda estava em uso. Ele alertou seus seguidores sobre as comunicações pelo rádio, onde poderiam ouvir pedidos de “mais pontos” ou qualquer menção a essa palavra específica. Para a equipe, “pontos” era sinônimo de “convidado grosseiro”, uma maneira discreta de identificar esses clientes problemáticos.

Segundo o TikToker, os pontos coloridos espalhados pelos corredores do supermercado eram oficialmente relacionados ao controle de estoque. No entanto, a equipe adaptou sua função original para lidar com os clientes rudes que frequentavam o estabelecimento. Essa descoberta reveladora lança uma nova luz sobre os bastidores dessa rede varejista e como os funcionários encontraram uma maneira de se comunicar discretamente diante dessas situações desafiadoras.

Em outro caso viral, um trabalhador de supermercado revelou uma inusitada atitude de ‘clientes preguiçosos’ que deixa toda a ‘equipe enlouquecida’.

Com informações do The Sun