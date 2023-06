Vamos mergulhar e explorar o mundo das cores da sorte e seu significado no seu aniversário, de acordo com informações do site India.com.

Numerologia 2023: Saiba qual cor da sorte para usar no seu aniversário e o significado mágico.

1. Pessoas nascidas em 1,10,19,28

Planeta: Sol

Cor da sorte: ouro, amarelo, laranja

Essas cores representam liderança, criatividade e autoconfiança.

2. Pessoas nascidas em 2,11,20,29

Planeta: Lua

Cor da sorte: branco, prata

Essas cores representam harmonia, equilíbrio e espiritualidade.

3. Pessoas nascidas em 3, 12, 21, 30

Planeta: Júpiter

Cor da sorte: amarelo, roxo

Essas cores representam criatividade, paixão e crescimento profissional.

4. Pessoas nascidas em 4,13,22,31

Planeta: Rahu

Cor da sorte: preto, cinza

Representa ilusões, profundidade, materialismo e desejos mundanos.

5. Pessoas nascidas em 5,14, 23

Planeta Mercúrio

Cor da Sorte: Verde

Essas cores representam Mercúrio, que está associado à inteligência, comunicação e estabilidade mental.

6. Pessoas nascidas em 6, 15,24

Planeta: Vênus

Cor da sorte: rosa, azul claro

Essas cores representam carinho, amor, beleza, harmonia e família

7. Pessoas nascidas em 7,16,25

Planeta: Ketu

Cor da sorte: marrom, cinza

É frequentemente associado à neutralidade, desapego e crescimento espiritual.

8. Pessoas nascidas em 8,17,26

Planeta: Saturno

Cor da sorte: preto, azul escuro

Saturno está associado à disciplina e responsabilidade.

9. Pessoas nascidas em 9,18,27

Planeta Marte

Cor da Sorte: Vermelho

Marte está associado à paixão, coragem e energia.

Com informações do site India.com