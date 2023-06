Menininha emociona ao mostrar boa ação dando água para idoso morador de rua; assista

Com o registro compartilhado inicialmente no TikTok e posteriormente no YouTube, um vídeo emocionou internautas e viralizou ao mostrar a boa ação de uma menininha com um idoso morador de rua.

Para quem está curioso, o registro mostra o momento em que a criança não apenas resolveu compartilhar uma garrafinha, como também ajudou o idoso a tomar água.

E, após alguns segundos auxiliando o morador de rua, a criança é recolhida pelo pai, momento em que se despede e deixa o que restou da água no local.

Assista logo após o destaque o registro que repercutiu entre os internautas e emocionou. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

