Funcionário é demitido, mas o e-mail de despedida chama a atenção e rende novas propostas de emprego

Um profissional decidiu ir além da tradicional despedida após demissão e o feito foi compartilhado no Twitter, se tornando viral.

De acordo com o Terra, Fenando Pinheiro, que era analista de marketing e comercial do Magalu, viralizou ao usar o e-mail para se despedir dos 807 colaboradores enviando um cupom de 25% de desconto e batendo a meta de vendas do mês.

“Caí sim, mas caí mostrando o que perderam. Monetizei minha demissão”, contou no Twitter.

Fui demitido hoje



Mandei e-mail para 800 pessoas me despedindo



Coloquei um cupom de desconto na mensagem



Vendi e bati a meta



Caí sim, mas caí mostrando o que perderam



Sim, monetizei minha demissão — Fepi (@_fepi1914) May 30, 2023

Seu objetivo era fazer algo diferente e deixar seu lado criativo e bem-humorado como marca, mesmo na saída.

Ele contou que a história rendeu até novas propostas de emprego de novas empresas, o que o fez o diferenciou de mais um trabalhador procurando recolocação no mercado de trabalho.

“Postei esperando ajuda e apoio dos meus amigos e acabei viralizando e espalhando minha ideia para todo Brasil. (...) Vendi e ajudei a empresa até após minha demissão? Sim! Chamo isso de legado, deixei minha marca na companhia e uma porta aberta. Não sabemos o dia de amanhã, não é mesmo?”, escreveu no Linkedin.

Diferente do bom-humor do brasileiro, uma funcionária do setor de estoque da rede de supermercados americana, Walmart, resolveu deixar uma última mensagem nada amigável aos colegas.

A jovem identificada como Shana, anunciou sua demissão no alto-falante da loja e ainda fez uma denúncia em “alto” e bom som, apontando que os funcionários do local tinham atitudes racistas e sexistas, além de ter uma gestão difícil.

Confira a transcrição de tudo que ela disse:

Confira a seguir:

“Atenção todos os clientes, funcionários e gerentes do Walmart, meu nome é Shana, do setor de estoque, e eu só queria dizer que Henry é um racista. Giovana é uma racista, Lia é uma gerente tola. Essa empresa demite funcionários negros sem motivação. Essa empresa trata os funcionários como nada, principalmente os do estoque.

Jimmy, da seção de esportes, Joseph do caixa e Larry do departamento de jardinagem vocês são todos uns pervertidos e espero que não falem com suas filhas do mesmo jeito que falam comigo. Que se danem os gerentes, a empresa, esse cargo e a preguiçosa da Chris. Eu me demito”.

Confira também:

Jovem de 19 anos afirma que engravidou virgem e que espera o filho de um espírito

Este foi o motivo emocionante que fez Preta Gil subir aos palcos novamente após iniciar tratamento contra o câncer