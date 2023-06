Funcionaria de sorveteria revela ‘pergunta irritante’ que os clientes sempre fazem

Recentemente, um caso viralizou nas redes sociais, envolvendo uma trabalhadora de uma sorveteria na Inglaterra. Zina, de 55 anos, compartilhou uma “pergunta irritante” que os clientes sempre fazem. Ela trabalha nessa área há mais de 20 anos no país europeu.

Segundo detalhes divulgados pelo site The Sun, Zina explicou que, após tanto tempo, conhece muitas pessoas, e todos costumam cumprimentá-la com um aceno e um sorriso, muitas vezes engajando em uma breve conversa. No entanto, como em qualquer trabalho voltado para o atendimento ao cliente, existem momentos em que ela sente vontade de revirar os olhos.

Ela menciona que, por estar localizada em uma pequena vila, a maioria dos seus clientes é maravilhosa, mas ocasionalmente um cliente desatento faz um comentário rude, embora isso não aconteça com frequência.

Zina revela que uma pergunta irritante que recebe constantemente é: “Por que o sorvete não custa mais 99p?” (referindo-se a uma popular marca da Inglaterra).

No entanto, o sorvete vendido por ela nunca foi dessa marca, mas sim de uma marca semelhante chamada “99 flake”. Isso gera confusão e provoca essa pergunta repetitiva por parte de clientes desatentos. Apesar disso, ela enfatiza que o produto sempre foi o mesmo e que nenhuma mudança ocorreu.

Quando está ocupada, as pessoas costumam dizer: “Ah, você deve estar ganhando muito dinheiro”, mas a realidade é que os custos de administrar uma van de sorvete podem ser bastante elevados. Apesar de todas as situações, Zina declara que está feliz com seu trabalho, que já dura duas décadas.

Texto com informações do site The Sun